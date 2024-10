Amadeus ha avviato il suo show “Chissà Chi è” sul Nove già da qualche settimana, e nonostante, come ha confessato lui stesso, i risultati in termini di ascolti non siano eccellenti, rimane ottimista. Durante la puntata di sabato (che non è andata in onda ieri per dare spazio a Che Tempo Che Fa), un concorrente che interpretava uno dei misteriosi volti ha commesso un errore clamoroso, già diventato un fenomeno sui social. Ecco cosa è successo.

L’incidente dell’ignoto

Uno degli ignoti sul palco di “Chissà Chi è” si è presentato ai due concorrenti incaricati di indovinare chi fosse. Non riuscendo a capire quale fosse il suo lavoro, hanno deciso di chiedere un indizio. Il ragazzo ha allora esordito: «Una volta ho atteso una ragazza per tre ore perché si era dimenticata di un appuntamento. Fortunatamente, ora stiamo insieme ed è mia compagna da nove anni». Amadeus a questo punto gli ha chiesto: «Come la chiami?» e lui ha inizialmente risposto «Valentina», per poi correggersi immediatamente: «Arianna». Il conduttore, sorpreso da questo cambio repentino, gli ha domandato: «Hai nominato un’altra?» e l’ignoto ha ammesso: «Sì, era la mia ex… Ho davvero combinato un pasticcio, si può tagliare?». La reazione in studio, insieme a quella di Amadeus, è stata una grande risata, e il video ha rapidamente guadagnato popolarità online.

Amadeus e il video che spopola

Il filmato in cui l’ignoto sbaglia il nome della fidanzata ha fatto il giro dei social media, e gli spettatori di “Chissà Chi è” sono convinti che non si tratti della sua ex, bensì di un’amante.