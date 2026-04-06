Amanda Lear racconta a Belve relazioni famose e identità oltre gli stereotipi

Amanda Lear si confida a Belve: tra grandi amori, legami con Dalí e Bowie e il contrasto contro etichette improprie, emerge il ritratto di una vita sentimentale fuori dagli schemi

La cantante e icona Amanda Lear è stata la protagonista di un’intervista rivelatrice con Francesca Fagnani a Belve, dove ha ripercorso episodi privati e pubblici della sua lunga carriera. Nel dialogo la performer ha toccato temi delicati come la natura delle sue relazioni affettive, il matrimonio che ha segnato la sua vita e i legami con nomi illustri del mondo dell’arte e della musica.

Con il suo stile diretto, Amanda non si è sottratta alle domande sull’identità e sull’ambiguità che l’hanno accompagnata nel tempo, definendo in modo netto alcune esperienze personali come costrizioni più che liberazioni. Il racconto offre uno sguardo che alterna aneddoti privati a osservazioni più ampie sulla libertà sentimentale e sulle rappresentazioni pubbliche di una diva iconica.

Relazioni, preferenze e fluidità affettiva

Nell’intervista Amanda Lear ha spiegato con franchezza la sua visione delle relazioni: dopo un periodo passa la noia con uomini dichiaratamente eterosessuali e trova invece stimolante la compagnia di uomini gay. Ha detto testualmente che, in più occasioni, le relazioni con ragazzi belli e eterosessuali l’hanno annoiata, mentre con gli uomini omosessuali la situazione è risultata sempre più vivace e divertente. Questa testimonianza mette in luce un approccio sentimentale di natura fluida, lontano da rigide categorie e incline a relazioni fondate su complicità e gioco.

Il matrimonio che ha segnato la vita

Tra i capitoli più intensi della testimonianza c’è il ricordo del marito Alain‑Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, definito da Amanda il suo grande amore. I due furono uniti dal 1979 fino alla morte tragica di Alain avvenuta nel rogo della loro villa in Provenza il 16 dicembre 2000. Per onorare il suo ricordo Amanda ha inciso l’album Heart nel 2001. In trasmissione ha aggiunto, con semplicità, che il marito era bisessuale, inserendo così il loro rapporto in una dimensione affettiva meno binaria e più complessa di quanto spesso venga raccontato.

Incontri con Dalí e Bowie: arte, straniamento e ironia

Amanda ha anche ricostruito i rapporti con due figure emblematiche: Salvador Dalí e David Bowie. Con il pittore spagnolo il legame durò a lungo e si sviluppò in un equilibrio atipico: Dalí rimase accanto a sua moglie Gala, ma accolse Amanda in un’intimità che mescolava affetto, complicità culturale e dinamiche non convenzionali. Secondo la sua versione, il rapporto con Dalí non fu prevalentemente fisico a causa dell’impotenza dell’artista, che tuttavia provava piacere nel presentarle giovani uomini e nel sapere della sua felicità con loro. Questo quadro mette in evidenza una relazione fondata più su ruolo e gioco che sulla passione fisica.

Un giudizio severo su Bowie

Più tagliante è stato il ricordo di David Bowie, con cui Amanda ebbe una frequentazione negli anni ’70. La cantante non ha nascosto un giudizio estetico e personale molto netto: la sua impressione fu di disagio nei confronti dell’aspetto e dell’atteggiamento del musicista, tanto da usare un termine crudo per descriverlo. Amanda ha inoltre raccontato che Angie, la moglie di Bowie, non si mostrava gelosa e in qualche occasione avrebbe autorizzato la loro relazione, delineando il quadro di coppie aperte e sperimentazioni sentimentali tipiche di quell’epoca.

Identità pubblica, ambiguità e azioni legali

Un altro nodo centrale dell’intervista riguarda l’immagine pubblica costruita intorno a Amanda Lear. L’artista ha definito il personaggio creato attorno alla sua figura come una gabbia, un ruolo che le ha dato fama ma anche limitazioni. Per questa ragione Amanda ha intrapreso vie legali contro produzioni che, a suo avviso, hanno interpretato in modo errato il suo percorso personale: tra i casi citati c’è la controversia con HBO per il documentario Enigma, nel quale lei e April Ashley venivano presentate come due icone trans, definizione che Amanda ha contestato ritenendola inadeguata rispetto alla sua storia.

La conversazione con Francesca Fagnani ha mostrato una donna consapevole del proprio passato e decisa a difendere la propria narrazione. Tra battute, aneddoti e momenti di profondità, l’intervista ha restituito il ritratto di una protagonista che continua a stimolare dibattito su arte, desiderio e identità, confermando il ruolo di Amanda Lear come testimone di un’epoca e come figura che sfida categorie preconfezionate.