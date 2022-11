Amazon Black Friday: le migliori 25 offerte di venerdì 25 novembre

Il momento fatidico è arrivato. La giornata di sconti più pazza di sempre è cominciata con un culmine di offerte e prezzi al ribasso di cui approfittare. Scopriamo le migliori 25 offerte di venerdì 25 novembre, giorno dell’Amazon Black Friday che attendono i consumatori.

Amazon Black Friday

L’attesa del Black Friday è finalmente giunta al termine. La giornata degli sconti e delle follie per gli acquisti è arrivata e il Black Friday può cominciare. Un evento di origine americana che, da qualche anno sta avendo grandissimo successo anche in Italia e che permette di prepararsi alla corsa degli acquisti del periodo natalizio. In questa occasione sia i negozi fisici che i siti di Internet come Amazon propongono tantissimi sconti e promozioni su ogni articolo e settore di cui i consumatori possono approfittare.

Parte alla mezzanotte del 24 novembre per concludersi alle 23.59 di venerdì 25 novembre. Una occasione per i consumatori per mettere mano al portafoglio e inserire nel carrello tutto ciò che desiderano e vogliono.

Amazon Black Friday: funzionamento

Sebbene la data per gli acqauisti e gli sconti sia già partita il 18 novembre sul noto e-commerce, la giornata vera e propria del Black Friday comincia alle 00 del 25 novembre. In questa occasione è possibile approfittarne per cominciare la corsa a qualche regalo natalizio che raggiungono sconti e prezzi molto alti arrivando addirittura al 40%.

Non appena ci si rende conto del prodotto desiderato, basta inserirlo nel carrello approfittando della promozione in corso. Facile individuare i vari articoli scontati poiché presentano la dicitura Black Friday.

Amazon Black Friday: migliori offerte

Qui sotto le 25 migliori offerte selezionate per voi in ogni settore. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le promozioni relative.

Qui è possibile trovare le offerte migliori di Amazon Black Friday.

1) Braun Series 7

Un rasoio elettrico per barba con testa e lame flessibili.

2)Sistema di allarme wireless GSM

Un sistema di sicurezza facilissimo da regolare e installare.

3) realme Watch 3

Smartwatch dal display ampio per effettuare chiamate con Bluetooth.

4)Logitech MX mouse verticale

Un modello di Mouse verticale ergonomico testato dagli esperti.

5)Oppo Enco Air2

Sono auricolari wireless con ben 24 ore di autonomia.

6)Mandarina Duck Hunter

Una borsa a tracolla da donna disponibile in colore sabbia in ecopelle.

7)Panasonic TGH720

Il telefono cordless con segreteria telefonica e blocco chiamata.

8)Medion notebook PC portatile

Un portatile adatto per le lezioni e la didattica a distanza e il lavoro.

9)Sony XR 55X90S

Una Smart TV da 55 pollici in 4K.

10)Candy Cookinapp

Un forno a microonde con Grill e diversi programmi automatici.

11)Ariete 4167 stiratrice verticale

Una stiratrice verticale che stira perfettamente da portare anche in viaggio.

12) Tognana graphic servizio

Un servizio da tavola in 18 pezzi in porcellana.

13) Huawei b311 211

Un router wireless per una connessione rapida.

14)Samsung Galaxy Z Flip 4

Uno smartphone 5G con display Amoled.

15)SteelSeries Apex 3

Una tastiera da gaming con 10 zone di illuminazione e poggia polsi.

16)Ariston Deos 16s

Un deumidificatore portatile da controllare a distanza con l’app.

17)Bialetti milk frother elettrico

Un montalatte in acciaio per cappuccino.

18)Tefal Vc1451

Una vaporiera da 6 litri con timer digitale.

19)Philips 271V8L

Un monitor molto leggero da 27 pollici adatto per il gaming.

20)Amazon Basic set di asciugamani da bagno

Un set da 6 di asciugamani da bagno in vari colori.

21)Eastpak Rusher borsa

una borsa a tracolla regolabile con diverse tasche.

22)Bosch elettrodomestici TSM6A013B

Un macina caffè in plastica di colore nero.

23)Chromecast con Google TV

Dotato di telecomando con ricerca vocale per l’intrattenimento di tutti.

24)Google pixel 6a

Uno smartphone Android 5G con fotocamera da 12 megapixel.

25)Xiaomi F2 55″

Una smart fire TV senza bordi metallici in 4k.

Con l’Amazon Black Friday si possono trovare sconti sui migliori smartwatch.

