Black Friday Amazon 2022: funzionamento, date e offerte

Con l'evento del Black Friday Amazon si può approfittare di vari sconti e offerte riguardo tantissimi articoli e prodotti in ogni settore.

Manca davvero poco e a breve partiranno tantissimi sconti e offerte da non perdere. Sta per cominciare il Black Friday Amazon di quest’anno con prezzi stracciati su qualsiasi articolo e prodotto. Cerchiamo di capire come funziona e quali sono le date da segnare in agenda per approfittare di prezzi convenienti.

Black Friday Amazon 2022

Un evento che tutti aspettano per fare le compere e approfittare degli sconti. Il Black Friday Amazon è un evento di origine americana che calamita l’attenzione un po’ in tutto il mondo. A differenza di Amazon Prime riservato soltanto agli iscritti al servizio prime, il Black Friday coinvolge tutti.

Ognuno può collegarsi al noto e-commerce di Amazon, considerato un colosso in tal senso, per cominciare a fare shopping e acquistare i primi regali di Natale. Un evento che è un antipasto del periodo natalizio dal momento che si possono trovare sconti su qualsiasi settore: dalla tecnologia all’informatica, le più richieste, sino al giardinaggio, la casa, la bellezza, ecc.

Basta semplicemente effettuare la registrazione ad Amazon e collegarsi con le proprie credenziali in modo da verificare le offerte e sconti di cui è possibile approfittare. In occasione del Black Friday Amazon i prodotti saranno visibili con la dicitura in blu di Black Friday appunto e si potranno così inserire nel carrello quelli che maggiormente interessano.

Oltre agli sconti, per risparmiare, è possibile anche approfittare di alcune delle seguenti offerte: lampo per cui bisogna essere veloci e che hanno una durata limitata; del giorno che hanno una validità di 24 ore; offerte in vetrine o relative all’anteprima Prime che riguarda i consumatori iscritti al servizio che possono visionare gli sconti in anticipo rispetto ad altri.

Il Black Friday 2022, un evento di origine americana che si è diffuso in tutto il mondo, cade il giorno dopo il Ringraziamento che si festeggia il quarto giovedì del mese di novembre. L’evento dedicato allo shopping sfrenato e a prezzi bassi comincia il 25 novembre, ma il colosso di Amazon è pronto con tantissimi sconti che cominciano precedentemente.

L’e-commerce di Amazon comincia molto prima con le offerte e sconti. Lancia gli sconti in anticipo rispetto alla data effettiva con prezzi al ribasso che potrebbero cominciare già il 21 novembre e continuare fino al 28 novembre che coincide con il Cyber Monday. Consigliamo di prestare attenzione alla pagina di Amazon per verificare le varie offerte disponibili e accaparrarsele in tempo.

Black Friday Amazon 2022: offerte

Considerando che l’evento del Black Friday Amazon non è ancora cominciato, è possibile comunque approfittare di diversi sconti sull’e-commerce. Cliccando l’immagine si visualizzano le altre offerte. Qui sotto una classifica con i migliori articoli in sconto in attesa delle grandi compere che sono tra i più apprezzati dai consumatori con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Vsusn uomo felpa con cappuccio

Una felpa da uomo con cappuccio molto morbido e confortevole grazie al fatto che sia in tessuto foderato. Traspirante e dotata di cerniera. Adatta per il periodo invernale perché tiene caldo. Disponibile in tantissimi colori: nero, grigio metallizzato, rosso, blu, verde militare, ecc.

2)Samsonite Lapt.backpack

Uno zaino da 15.6 pollici, quindi particolarmente capiente, indicato come porta computer. Realizzato in un mix di due diversi poliesteri. Dotato di tasca foderata per contenere una serie di oggetti di piccole dimensioni. Molto resistente e con tasche frontali con zip. Si trova nei colori nero, blu e grigio.

3)iRobot roomba i7

Un robot aspirapolvere moderno ed efficiente. Un modello che funziona in totale e completa autonomia permettendo di rimuovere lo sporco. Funziona bene con i dispositivi Google Alexa e Assistant, quindi tramite comandi vocali. Dotato di spazzole, aspira rapidamente per una casa pulita e in ordine. Si può programmare.

4)Doogee S61 Pro (2022)

Uno smartphone Android dal design accattivante e trasparente, particolarmente resistente e indistruttibile. Dotato di un design trasparente che permette di cambiare lo stile a seconda del proprio umore. Dotato di fotocamera da usare sia al buio che sott’acqua. Molto robusto con consumi e prestazioni nettamente superiori ad altri modelli in commercio.

5)Ariete 4615 Airy fryer mini

Una friggitrice ad aria del noto marchio Ariete dalle dimensioni molto piccole con capacità di 2 litri. Permette di cucinare dei piatti in modo salutare e senza grassi. Ha un design compatto e salva spazio. Indicata per chi vuole preparare mini porzioni dei pasti. Può cuocere, arrostire e grigliare carne, pesce e anche verdure.

Con il Black Friday Amazon si possono trovare anche le migliori offerte di smart tv.