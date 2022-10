Black Friday 2022: date, offerte e funzionamento

Con il Black Friday che parte tra un mese parte ufficialmente la corsa ai regali di Natale. Vediamo come approfittarne e le offerte attive.

Le offerte sul noto sito di e-commerce di Amazon non sono ancora finite. Sebbene manchi ancora un po’ di tempo a Natale, per molti consumatori, a breve, partirà la corsa allo shopping natalizio grazie al Black Friday. Vediamo insieme quando cade questo evento e le offerte in attesa di novembre.

Black Friday 2022

Letteralmente significa venerdì nero e riguarda la giornata interamente dedicata agli acquisti. La giornata del Black Friday è interamente dedicata alle compere da fare sua online che offline. A differenza di Amazon Prime, tutti quanti possono fare acquisti in questa giornata.

Per molti consumatori, questa giornata è l’occasione per dedicarsi allo shopping prenatalizio. In questo giorno, è possibile dedicarsi a tantissimi acquisti da fare in occasione di Natale, pensando a regalini da comprare per gli amici spendendo pochissimo proprio grazie alle offerte che il Black Friday mette a disposizione.

È una giornata di origini americane, ma nel corso degli anni ha ottenuto un successo talmente planetario che ne possono approfittare tutti.In Italia, sono tantissimi coloro che beneficiano di sconti e offerte per comprare qualsiasi cosa in ogni settore. Come al solito, gli acquisti e gli sconti più importanti riguardano il settore dell’elettronica e della tecnologia.

Si consiglia di affrettarsi, di non arrivare impreparati poiché sia i negozi fisici che quelli di Internet, sono letteralmente presi d’assalto per le tante offerte e sconti che sono a disposizione di tutti. I migliori affari si potranno fare sul noto e-commerce di Amazon dove è possibile approfittare di offerte riguardanti ogni merce.

Come al solito, il Black Friday arriva il terzo giovedì dopo quello che in America è noto come Thanksgiving, ovvero il giorno del Ringraziamento. Quest’anno infatti, questo evento cade il giorno del 25 novembre. I consumatori devono appuntare questa data nella loro agenda proprio per non perdere nessun affare.

Si comincia, a partire dalla mezzanotte del 25 novembre. In questo occasione è bene cogliere ogni opportunità per fare acquisti. Si possono trovare offerte, non solo riguardanti prodotti tecnologici, elettronici, di salute, della casa della cucina, ma anche articoli su viaggi o voli.

Considerando che il Black Friday non è ancora cominciato, ma inizia ufficialmente il 25 novembre, sul sito di Amazon è possibile trovare delle offerte su qualsiasi prodotto in attesa dell’evento vero e proprio. Cliccando su ogni singola immagine è possibile visualizzare tutti i prodotti di Amazon. Vediamo alcune delle migliori offerte di questo periodo aspettando gli ulteriori sconti di questa giornata.

1)Sgin PC portatile Windows 11

Un pc portatile da 15 pollici dotato di velocità da 8 GB. Un notebook che permette di gestire attività e operazioni molto complicate in modo fluido ed efficace. Ha una configurazione molto potente con colori vividi e nitidi. Molto leggero con la batteria che dura per lungo tempo quindi da usare per tutto ciò che è necessario.

2)Huawei freebuds 4

Si tratta di auricolari che permettono di cancellare il rumore. Sfruttano il design Open Fit che permette di mantenere la pressione garantendo un’esperienza comoda e confortevole anche dopo diverse ore di utilizzo. Consumano pochissima energia in modo da garantire la massima durata.

3)Songmics sedia da ufficio

Una sedia da ufficio con design ergonomico che permette di mantenere la giusta postura e mantiene la giusta concentrazione. Un modello molto resistente con schienali e braccioli imbottiti di gommapiuma. Si può reclinare a seconda della propria posizione. I braccioli sono a ribalta per risparmiare spazio.

4)Samsung monitor gaming odyssey g3

Un monitor da gaming per un’esperienza di gioco molto più fluida e vivida con con azioni rapide. I pixel cambiano colore velocemente e istantaneamente. Si può girare, regolare e inclinare il monitor in modo da avere una visione chiara del gioco. Lo schermo si può regolare per una esperienza nitida.

5)Bosch TFB3302V bistecchiera elettrica

Dotata di piastre grill antiaderenti con rivestimento in alluminio antiaderente. Ha tre posizioni di cottura in modo da usarla sia come grill, ma anche come barbecue. Dotata di termostato per regolare la temperatura. Permette di raccogliere i grassi in eccesso grazie al beccuccio.

In attesa di scoprire quali saranno le promozioni del Black Friday, qui è possibile trovare una selezione dei migliori dispositivi Amazon.