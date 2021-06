Amazon Prime Day, anche per l'ultimo giorno, propone diverse promozioni in svariati settori e categorie di cui approfittare.

Per risparmiare e fare acquisti in ogni categoria, Amazon Prime Day è sicuramente l’occasione giusta per accaparrarsi ottimi prodotti a prezzi eccezionali. Ecco le offerte della giornata odierna e come sfruttarle nel modo migliore per fare ottimi affari.

Amazon Prime Day 2021

L’evento di shopping della durata di due giorni riservato esclusivamente agli iscritti al programma di Prime è cominciato alle 00.00 del 21 giugno per poi terminare alle 23.59 del 22 giugno che sancisce la fine degli acquisti online approfittando di diverse promozioni e offerte su qualsiasi categoria. Possono usufruire di sconti soltanto coloro che sono iscritti al servizio Prime che dà diritto a tantissimi vantaggi, non solo per questi giorni di shopping.

Per chi decide di iscriversi ad Amazon prime, il primo mese è gratuito e in seguito bisogna sottoscrivere un abbonamento che ha un costo di 3.99€ al mese oppure 36€ l’anno. Si può annullare l’abbonamento al servizio in qualsiasi momento e senza vincoli. Amazon Prime Day nasce proprio per ringraziare tutti i clienti che sono abbonati in modo che possano fare acquisti vantaggiosi.

L’anno scorso l’evento di Amazon Prime Day si è svolto nel mese di ottobre, per la precisione nei giorni del 13 e 14. Solitamente l’evento si svolgeva nel mese di luglio, ma complice la situazione della pandemia, si è deciso di farlo nel mese di ottobre in modo che l’economia potesse riprendersi.

Si consiglia di collegarsi spesso ad Amazon in modo da vedere le varie offerte e approfittarne. In questo modo è possibile incentivare e stimolare gli acquisti. Fare affari durante l’Amazon Prime Day è molto facile in quanto basta semplicemente scegliere i prodotti con il simbolo blu del Prime Day.

Amazon Prime Day 2021: promozioni

Per quanto riguarda le promozioni dell’Amazon Prime Day sono tantissime e coinvolgono ogni categoria. Si possono trovare offerte e prezzi al ribasso in prodotti per la cucina e la casa, la salute, la bellezza, ma anche dispositivi dovuti alla domotica, come Alexa o Eco o ancora cellulari, tablet, televisori, e-reader e molto altro.

Ovviamente non possono mancare offerte e promozioni firmate da Amazon stesso con sconti sugli e-reader di Kindle, i tablet Fire o i dispositivi di sorveglianza di Blink. Si trovano anche vantaggi e sconti per abbellire la zona esterna della casa per l’estate, quindi tavolini, sedie o anche gazebo da giardino per accogliere gli ospiti oppure tagliaerba per il giardino.

Inoltre, è molto facile trovare le promozioni in quanto ci sono sia offerte lampo che della durata di 24 ore, ma bisogna fare in fretta prima che il prodotto si esaurisca. Si trovano anche articoli molto particolari come i porta air pods a forma di Godzilla e molto altro. Basta dare una occhiata per rendersi conto di quanti affari si possono fare.

Amazon Prime Day 2021: migliori offerte

Dal momento che il 22 giugno è l’ultimo giorno per approfittare degli sconti di Amazon Prime Day, ecco una serie di articoli a disposizione sul noto e-commerce che non conviene lasciarsi sfuggire. Cliccando sulle singole foto è possibile visualizzare tutte le offerte del prime Day. La classifica propone le 6 migliori offerte tra quelle più scontate e desiderate.

1)Philips rasoi elettrici

Dotato di lame di precisione che sfrutta la tecnologia wet and dry. Taglia fino al 20% di peli in più in una sola passata. Ha tre velocità diverse: confort, natural e quick per garantire una ottima rasatura. Dotato di testine a 8 direzioni. Un regola barba e ha sistema di pulizia smart and clean. In vendita con lo sconto del 67%.

2)Black + Decker trapano

Un trapano avvitatore con batteria a litio dotato di due velocità meccaniche. Permette la foratura sia su calcestruzzo che muratura, ma anche sul legno e il metallo. Dispone di una luce led per illuminare l’area di lavoro. Ha 10 punti di regolazione. Ha uno sconto del 41%.

3)Apple iPhone 12 mini

Un iphone con il vetro in ceramic shield, quindi molto duro rispetto a qualsiasi altro smartphone. Ha un chip considerato il più veloce. Dispone di doppia fotocamera. Registra i video in 4K. Resiste all’acqua. Disponibile nei colori bianco, rosso, nero, azzurro, verde e viola. È scontato del 21%.

4)Philips Airfryer essentials

Una friggitrice ad aria con tecnologia Rapid Air con capacità da 4.1 kg. Disponibile nel colore nero. Un elettrodomestico che fornisce cibo gustoso e croccante. Permette di cucinare le patate e qualsiasi altro alimento con poco olio e quindi pochi grassi. In vendita con lo sconto del 21%.

5)Echo Dot altoparlante intelligente

Un altoparlante intellignete che si integra con Alexa e dotato di rivestimento in tessuto. Si adatta molto bene negli spazi piccoli. Ha un audio molto potente e permette di riprodurre musica, ascoltare le notizie, fornire le condizioni meteo, informazioni sul traffico, ecc. Disponibile nei colori antracite, grigio chiaro e malva.

6)Kafuty e-reader da 7 pollici

Un e-reader che supporta più di 512 GB di memoria con una ottima luminosità. Ha tantissime funzioni multimediali integrate, come musica, video e foto. Si può regolare la luminosità e anche i colori.