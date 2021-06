Amazon Prime Day: come funziona e le migliori 20 offerte

Amazon Prime Day permette di usufruire di tantissime offerte e sconti in ogni campo e settore. Un evento riservato agli abbonati al servizio Prime.

Per chi sta pensando di comprare delle cose per le vacanze o ha bisogno di cambiare un vecchio elettrodomestico, può contare sulle tante promozioni e offerte che Amazon Prime Day mette a disposizione. Vediamo quali sono le promozioni e i migliori sconti a disposizione per gli utenti.

Amazon Prime Day 2021

Finalmente, dopo tanto attesa, anche dovuta al Covid e alla pandemia, Amazon Prime Day è finalmente giunto. Dalla mezzanotte del 21 giugno sino alle 23.59 del 22 giugno, gli utenti iscritti al servizio Prime possono godere di tantissime promozioni e benefici riguardo tantissimi articoli di ogni genere in modo da venire incontro alle esigenze e bisogni di ciascuno.

Ha una durata di 48 ore con sconti e promozioni su qualsiasi articolo: dalla domotica ai prodotti per la casa e la cucina sino a passare all’abbigliamento, compreso anche i cellulari, gli accessori di tecnologia come i tablet oppure i televisori e tantissime altre cose a prezzi imbattibili.

Alla due giorni di shopping sfrenato, possono aderire soltanto coloro che sono iscritti al servizio di Amazon Prime.

Gli abbonati ad Amazon Prime possono usufruire di tantissimi sconti e offerte al ribasso su qualsiasi prodotto di cui hanno bisogno. Si consiglia di scaricare l’app di Amazon in modo da tenere sotto controllo ogni offerta approfittando, sin da subito, di offerte uniche nel genere.

Amazon Prime Day è l’occasione ideale per la caccia all’ultimo affare e approfittare di sconti e promozioni di qualsiasi tipo in modo da rifare il guardaroba.

Una occasione unica per risparmiare su tantissimi articoli approfittando di prezzi vantaggiosi e unici.

Amazon Prime Day 2021: come funziona

Un evento che il sito di Amazon ha deciso di dedicare a tutti gli iscritti al servizio Prime in modo da ringraziarli per la fiducia riposta in questo e-commerce. Sono tantissimi gli sconti e gli agevolazioni dedicati ai clienti di Prime. Le offerte cominciano alla mezzanotte del 21 giugno per poi concludersi alle 23.59 del 22 giugno.

Gli sconti dell’Amazon Prime Day sono divisi nelle seguenti categorie:

Offerte lampo: per cui l’utente deve muoversi per accaparrarsi l’oggetto o articolo di cui ha maggiormente bisogno

Offerte del giorno: sono attive per tutta la giornata.

Bisogna fare attenzione sulle varie offerte e sconti che è possibile identificare con il simbolo blu di Amazon Prime Day. Inoltre, chi è cliente Prime può attivare delle notifiche in modo da essere sempre aggiornato sulle offerte e sconti a disposizione in modo da non perderli. Gli iscritti al servizio Prime possono avere la consegna in tempi brevi risparmiando anche sui costi di spedizione.

Si consiglia di tenere d’occhio anche il canale Telegram di Amazon in modo da rimanere sempre aggiornati su sconti, promozioni e offerte da non perdere.

Amazon Prime Day 2021: le migliori 20 offerte

Per prodotti sulla salute, sulla bellezza, ma anche sull’abbigliamento, Amazon Prime Day è il posto ideale per approfittare dei vari sconti e fare affari imperdibili. Cliccando sulla foto si possono visualizzare tutte le promozione del prime day. Qui sotto si può trovare una classifica con le 20 migliori offerte dell’Amazon Prime Day scelte tra quelle scontate.

1)Hisense tv led

Un televisore 4k con il 18% di sconto.

2)Epson Eb E01

Un videoproiettore con sconto del 33%.

3)Samsung Galaxy Buds auricolari

Scontati del 47%.

4)Microsoft Surface Pro 7

In vendita con il 33% di sconto.

5)Polti Vaporetto

Lo sconto del 46%.

6)Poli Vaporella Simply

Sconto del 46%.

7)Electrolux condizionatore portatile

In vendita con il 47% di sconto.

8)Hoover Br71 aspirapolvere a traino

In vendita con il 51% di sconto.

9)Philips Daily Collection

Lo sconto è del 43%.

10)Moulinex perfect mix

Lo sconto è del 44%.

11)Philips HD9350/90 bollitore

In vendita con lo sconto del 39%.

12)Philips Serie 2200

Ha uno sconto del 40%.

13)Philips air fryer

Una friggitrice con sconto del 35%.

14)Huawei watch GT smartwatch

Lo sconto è del 56%.

15)Oppo A52 smartphone

Ha uno sconto del 35%.

16)Gigaset A280 telefono

Lo sconto del 20%.

17)Black + Decker tagliaerba

Lo sconto è del 18%.

18)iRobot Roomba

Lo sconto è del 21%.

19)Polaroid 9030

Sconto del 30%

20)Peg Perego

Un seggiolino con il 33% di sconto.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.