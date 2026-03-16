Ambiente, Sanpellegrino presenta i suoi progetti legati al territorio

Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, sostiene l'intervento di riqualificazione della storica 'Area Paradiso', nel comune di San Pellegrino Terme, con un investimento di circa 9 milioni di euro che comprende la valorizzazione ambientale e ricettiva di un’area di 6 ettari ...

Sanpellegrino, parte di Nestlé Waters & Premium Beverages, sostiene l’intervento di riqualificazione della storica ‘Area Paradiso’, nel comune di San Pellegrino Terme, con un investimento di circa 9 milioni di euro che comprende la valorizzazione ambientale e ricettiva di un’area di 6 ettari nel cuore della Val Brembana. I progetti del gruppo sono stati illustrati durante l’evento “Insieme per il territorio. Un percorso condiviso per il suo sviluppo e la sua tutela”.

https://www.youtube.com/watch?v=lvurhuenLs4