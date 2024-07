Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno due figli, Jolanda e Leonardo, ma soltanto il maschio non vuole essere associato ai “genitori famosi“. La confessione arriva dall’ex ragazza prodigio di Non è la Rai.

Ambra Angiolini: il figlio Leonardo non vuole essere associato ai genitori

Intervistata da La Repubblica, Ambra Angiolini si è raccontata un po’. Dai tempi in cui, giovanissima, diventava famosa grazie a Non è la Rai ad oggi, che è un’attrice affermata e apprezzata. Non è stato semplice, anzi. Si è scontrata con le critiche, arrivate “dai giornali, i critici, i colleghi” ed è cresciuta in fretta. Il consiglio di Gianni Boncompagni, però, le è servito ed è prezioso ancora oggi: “Diceva ‘Non farti fregare, realizzati nella vita vera, fai come i bimbi: allunga il braccio e prendi la distanza’”. Da un punto di vista sentimentale, anche se il matrimonio con Francesco Renga è finito, è soddisfatta: i figli Jolanda e Leonardo sono il suo tesoro più grande.

La confessione di Ambra su Leonardo

Parlando dei figli, Ambra Angiolini ha confessato che Jolanda lavora con lei, mentre il secondogenito Leonardo non vuole essere nominato perché “figlio di”. Ha dichiarato:

“Fin da quando allattavo i miei figli hanno frequentato i camerini. (…) Jolanda aveva lo sguardo acceso. Si guardava intorno, ora è preziosa dietro le quinte. Leonardo non vuole essere localizzato. (…) Una ribellione legittima, non vuole essere associato ai genitori famosi, per ora ci è anche riuscito”.

Ambra comprende le esigenze dei figli

Ambra, che è cresciuta prima del tempo ed è diventata famosa quando era solo una ragazzina, comprende le esigenze dei figli. Mentre Jolanda si trova a suo agio nel mondo dello spettacolo tanto da scegliere di lavorare con lei, Leonardo preferisce condurre una vita nell’anonimato, o almeno lontano dai riflettori. Papà Francesco, ovviamente, è sulla sua stessa lunghezza d’onda.