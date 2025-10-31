Paura in Usa, un volo JetBlue ha perso quota: atterraggio di emergenza e alme...

L'aereo era partito da Cancun, in Messico, ed era diretto nel New Jersey: la Federal Aviation Administration sta indagando sull'accaduto.

Paura a bordo di un volo della compagnia statunitense JetBlue, partito dal Messico e diretto in New Jersey. L’aereo, dopo aver perso quota, è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Si contano almeno 15 feriti.

L’Aribus A320 della compagnia statunitense JetBlue è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Tampa, in Florida, dopo aver perso improvvisamente quota.

Il volo era partito da Cancun, in Messico, ed era diretto a Newark, nel New Jersey. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, sarebbero almeno 15 le persone ferite e trasportate in ospedale. Questa la nota della compagnia aerea: “un volo Airbus A320 ha subito una perdita di quota. La sicurezza dei nostri clienti e dei membri dell’equipaggio è sempre la nostra priorità assoluta e lavoreremo per supportare le persone coinvolte.”

Sono almeno 15 le persone rimaste ferite a seguito dell’atterraggio di emergenza in Florida da parte di un volo della compagnia aerea JetBlue, partito dal Messico e diretto nel NewJersey. La Federal Aviation Administration ha confermato di aver aperto un’indagine per chiarire le cause del “problema di controllo del volo“. Sono già in corso le prime verifiche sull’aeromobile.