Nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, si sono svolte agli studi Elios di Roma le registrazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi 24. Come ogni giovedì, sono state rivelate le anticipazioni di quello che vedremo domenica pomeriggio, 1° dicembre 2024, su Canale 5.

Amici, le anticipazioni del 1° dicembre 2024

Come riportato su Superguida tv, questa volta gli ospiti sono stati due ex alunni del talent di Maria De Filippi: Enrico Nigiotti e Mattia Briga, che ha presentato il suo nuovo singolo. È tornato anche l’ex coach J-Ax, questa volta nei panni di giudice della gara di canto. A seguirlo, sono entrati Federica Abbate e Charlie Rapino, pronti a giudicare le sfide di Luk3.

Buone notizie per il cantante, che ha vinto entrambi gli scontri, la prima con Samuele, la seconda con Elena. Teodora, invece, non ha potuto partecipare alla sfida a causa di un impedimento fisico, che ha fatto sì che fosse rimandata. Daniele, invece, ha vinto la sfida immediata ed è rimasto nella scuola.

Amici, la classifica canto della puntata del 1° dicembre

Per la gara canto la classifica finale è composta da: Senza Cri, Antonia, Vybes, Trigno, Chiamamifaro, Nicoló, Ilan e ultimo posto a pari merito: Diego e Luk3.

Amici, anticipazioni 1° dicembre: scontro tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono scontrate pesantemente in puntata. Cuccarini non ha affatto apprezzato il comportamento della Pettinelli, che ha demoralizzato Luk3 e, secondo lei, ha addirittura abusato del suo ruolo di professoressa. Lorella ha anche suggerito che potrebbe essere necessario un provvedimento disciplinare per i docenti. La Pettinelli ha risposto, difendendo la sua posizione: secondo lei non ha mai infranto alcuna regola, anzi, utilizza tutti gli strumenti che la produzione le mette a disposizione.

La discussione si è poi spostata su TikTok e il confronto si è allargato anche alla difficoltà di affrontare le cover: la Pettinelli ha detto che fare una cover è complicato per Luk3 come per tutti, e che bisogna aggiungere un tocco personale per evitare l’effetto “piano bar”, cosa che Luk3, secondo Rapino, ha fatto bene. Zerbi ha sottolineato proprio questo punto alla Pettinelli.