L'invito inaspettato di Maria De Filippi sorprende il web: Amadeus per la prima volta ad Amici

Ieri pomeriggio, giovedì 24 ottobre, è stata registrata la quinta puntata di Amici 24, in onda domenica 27 ottobre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti, per la prima volta ad Amici, Amadeus.

Amadeus e l’invito ad Amici

La pagina amicii_news ha anticipato i punti salienti della prossima puntata del talent show di Maria De Filippi.

La cantante salentina Alessandra Amoroso, accompagnata da una coreografia curata da Elena D’Amario e dalla Parsons Dance Company, presenterà il suo nuovo brano inedito “Si mette male“, in uscita il prossimo 1 novembre.

Come giudice per la danza ci sarà Virna Toppi, prima ballerina del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala dal 2018, insieme al popolare conduttore Amadeus. Il presentatore ritorna a Mediaset, dopo l’addio alla Rai.

Amadeus e il libro in uscita

Il 19 novembre esce “Ama” (Piemme), il primo libro di Amadeus. “La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita”, si legge in copertina.

Le sfide e le gare: anticipazioni quinta puntata

Le due sfide previste hanno visto il cantante TrigNO e la ballerina Rebecca confermare il proprio banco nella classe. Invece, dopo le esibizioni riguardanti le gare, a finire in sfida sono stati Luk3 per il canto e Teodora per il ballo. Infine, Anna Pettinelli avrebbe chiesto l’eliminazione di Luk3, ma la Cuccarini gli avrebbe fatto cantare l’inedito e lo salva.

Amadeus, invece, avrebbe preso la parola, commentando le esibizioni di Ilan e Vybes. Ha riconosciuto in loro il talento e l’emozione, ma avrebbe dato consigli per migliorare alcuni aspetti.

Per la gara canto la classifica finale è composta da: Nicolò, Ilan, Senza Cri, Vybes, Diego, Chiamamifaro, Luk3. Per il ballo, invece: Daniele, Alessia, Alessio, Sienna, Chiara e Teodora.