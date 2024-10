Ad Amici c’è stato un acceso scontro tra il professore Rudy Zerbi e l’allievo Diego Lazzari. La questione, portata alla luce nel corso del daytime andato in onda martedì 22 ottobre, verteva sulla reazione che Diego ha avuto durante la classifica. Nel botta e risposta sono stati poi trattati temi come l’autenticità e il legame tra il mondo dei social e quello reale. I due alla fine si chiariti.

Scontro tra Zerbi e Diego Lazzari: la lite e la classifica

Il dibattito tra il professore e l’allievo della scuola diretta da Maria De Filippi è arrivato dopo che nei giorni scorsi Diego si era rifiutato di stilare una classifica dei migliori artisti presenti tra i concorrenti che era stata chiesta dalla produzione. Diego e Vybes non hanno accettato di buon grado la richiesta e si erano rifiutati di svolgere il compito. Da lì è poi arrivata la successiva critica di Zerbi che lo ha accusato di non essere stato autentico una volta che è stata pubblicata la classifica. L’allievo ha così risposto prontamente: “Mi hai dato del ca**one davanti a tutti come se la classifica non mi interessasse…”.

Zerbi a Lazzari: “Fot***ene di quello che pensa la gente”

Lazzari ha acquisito una certa notorietà grazie alla piattaforma di TikTok. Il professore di Amici 2024 ha consigliato a Diego di non aver paura di perdere consensi e like e di essere più autentico nella vita di tutti i giorni. L’allievo dal canto suo ha confessato che dovrà lavorare su stesso per capire chi è. Così Zerbi lo ha incalzato invitandolo a non curarsi di ciò che pensano le persone, infine ha scelto di ritirare la sfida che era stata lanciata all’allievo.