Ad Amici 23 è scoppiata una lite furibonda tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. A dare il via allo scontro è stata la decisione della prof di riammettere Ayle nella scuola. Secondo il prof, il fatto che lei lo abbia riaccettato senza dargli la maglia per il Serale è un controsenso.

Amici 23: scoppia la lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Qualche giorno fa, Anna Pettinelli ha accettato di far tornare Ayle ad Amici 23. Una decisione che ha lasciato tutti perplessi, specialmente perché il ragazzo ha dimostrato di non avere la maturità giusta per portare avanti un percorso all’interno di un talent. Nel coso dell’ultima puntata, la prof ha fatto esibire il ragazzo, ma non gli ha consegnato la maglia del Serale. E’ stato proprio questo il motivo che ha fatto scattare la lite con Rudy Zerbi.

Amici 23: le accuse di Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli

Dopo l’esibizione di Ayle nell’ultima puntata di Amici 23, Rudy Zerbi ha esclamato:

“Vista l’esibizione brillante che abbiamo ascoltato, l’hai fatto rientrare con questa mossa fantastica questa settimana, è arrivato il momento di dargli la maglia del Serale. Alzati, prendila e portagliela!”.

Anna Pettinelli, visibilmente infastidita, ha replicato:

“È arrivato il momento che tu taccia una volta nella vita, perché questa è una polemica inutile“.

Amici 23: volano paroloni tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

A questo punto, ad Amici 23 è scoppiata la lite. Rudy ha tuonato:

“Questa settimana a fare uno scempio sei stata tu con il suo re-ingresso. Dagli la maglia per il Serale. Mancano due o tre puntate. Me lo auguro, perché se lo hai fatto rientrare per poi eliminarlo fra due puntate sei veramente una disgraziata…”.

La Pettinelli non ha incassato in silenzio: “Ma Rudy, quand’è che la smetti di offendere?“. La discussione su Ayle è andata avanti per un po’ e si è riaccesa quando si è esibita Nahaze. “Anna Pettinelli non è un’insegnante“, ha esclamato Zerbi. La prof ha replicato: “Nahaze ha cantato bene e tu sei un somaro“.