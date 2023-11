Amici: Ayle fuori dopo la discussione con Maria?

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Ayle ha avuto una discussione con Maria De Filippi. Possibile che è fuori dal talent dopo il battibecco? Secondo i fan è probabile: ecco il dettaglio sospetto.

Durante l’ultimo appuntamento con Amici, Maria De Filippi si è scagliata contro gli allievi. Il motivo? Le condizioni della Casetta. La dimora che accoglie ballerini e cantanti è lercia e la colpa è soprattutto di alcuni di loro. La conduttrice li ha messi spalle al muro e Ayle, uno dei colpevoli di tanta sporcizia, ha provato a giustificarsi, gridando al complotto. Possibile che dopo questo battibecco sia stato fatto fuori?

Prima di vedere se Ayle è stato fatto fuori, è bene ripercorrere la discussione che ha avuto con Maria De Filippi. Secondo il cantante, fortemente voluto nella scuola da Anna Pettinelli, qualcuno dei suoi compagni ha fatto il suo nome per convenienza. La conduttrice di Amici ha perso le staffe:

“Non è stato chiesto un terzo nome dalla produzione. Voi non eravate presenti in quel momento. Io ho chiesto alla produzione di avvisarvi non appena foste tornati. E così è stato. Lo dico perché Ayle pensa sia stata fatta una specie di Massoneria“.