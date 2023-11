Simona Ventura ha sbugiardato Heather Parisi sulle dichiarazioni infamanti che ha fatto nei riguardi di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice era presente e sa benissimo cosa è accaduto nel talent di Canale 5.

Amici: Simona Ventura sbugiarda Heather Parisi

Continuano a far discutere le dichiarazioni di Heather Parisi su Amici di Maria De Filippi. Al comunicato di Mediaset si sono aggiunte le parole di Simona Ventura che, intervistata da Vanity Fair Stories ha detto la sua. Chiamata a dare un voto alle sue colleghe, quando è stato il turno di Heather, Super Simo ha voluto riparlare di ciò che ha detto in merito ad Amici.

Le parole di Simona Ventura

Simona Ventura, con la schiettezza che da sempre la contraddistingue, ha così commentato le dichiarazioni di Heather Parisi:

“Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto”.

Cosa ha detto Heather Parisi su Amici?

In merito ad Amici, Heather ha dichiarato:

“Non sapevo che nei talent bisognava recitare un copione. Però io sono capace di recitare solo me stessa. Quindi ero fuori contesto, non sapevo seguire quel copione“.

Mediaset, di tutta risposta, ha agito per vie legali: “Abbiamo mandato ai nostri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma Amici di Maria“.