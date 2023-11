L'accusa di Heather Parisi: "Ad Amici ho dovuto recitare un copione"

Mediaset ha deciso di sporgere denuncia contro Heather Parisi, che ha rivelato pubblicamente di aver “seguito un copione” durante la sua partecipazione ad Amici.

Heather Parisi: il presunto copione ad Amici

Heather Parisi ha rilasciato una controversa intervista a Il Fatto Quotidiano in cui tra le altre cose ha svelato: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce”, e ancora (sul conto della conduttrice dello show, Maria De Filippi): “Non mi diceva nulla ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”. A seguito della vicenda, Mediaset ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro il volto tv, e in una nota ufficiale si legge:

“È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il proprio talento”. Sulla vicenda al momento non sono emersi ulteriori particolari, e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.