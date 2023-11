Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi si è giustamente scagliata contro gli allievi. La conduttrice ha prima mostrato un filmato, poi ha pretesto che ognuno si assumesse le proprie responsabilità.

Amici: Maria De Filippi contro gli allievi

Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Amici, ha mostrato un video che non lascia spazio ad interpretazioni: la Casetta è un porcile e la colpa è degli allievi. La conduttrice, senza fare i nomi dei ragazzi responsabili, ha tuonato:

“Penso che a casa vostra abbiate dei genitori. Io ho iniziato a farmi il letto a 15 anni. Immagino che mamma ve lo abbia insegnato. Penso che quello che fate a casa dovreste rifarlo qui. A me scoccia fare il sermone, ma ogni anno… Una noia…”.

Il rimprovero di Maria De Filippi

La Casetta di Amici, nel filmato mandato in onda, si presenta come un vero e proprio porcile: letti sfatti e cucina piena di pentole sporche e briciole. Gli allievi, neanche a dirlo, hanno iniziato ad incolparsi a vicenda. Maria, infuriata, ha dichiarato:

“Abbiamo chiesto alle ragazze che vi seguono h24 di individuare chi svolge regolarmente il proprio dovere. Ovvero Marisol, Mew, Nicholas, Sarah, Lil Jolie, Giovanni, Kumo e Gaia. Io ho parlato con loro e hanno detto che anche altri fanno il loro dovere. Aggiungo quelli che, secondo tutti, non fanno ciò che dovrebbero”.

La De Filippi ha fatto i nomi di Mida, Ayle e Holden. A questo punto, Rudy Zerbi ha aggiunto: “Intanto, è un vero schifo. Non si può vivere così. Sono ancora più inca**ato perché qualche giorno fa sono entrato in casetta e mi avete detto che avreste messo tutto a posto“. Per questo, Rudy ha sospeso la maglia ad Holden.

Amici: Maria De Filippi è una furia

A questo punto, ha preso la parola Mida che ha provato a giustificarsi: “Mi prendo le mie responsabilità ma non siamo dei mostri. Le padelle sono sono solo colpa nostra“. Zerbi si è subito intromesso e ha chiesto agli allievi di non fare scarica barile, ma è stato bloccato da Ayle. Il cantante sostiene che il suo nome sia stato fatto per convenienza. La De Filippi ha del tutto perso le staffe: