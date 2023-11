Caos ad Amici di Maria De Filippi tra Holy Francisco e Rudy Zerbi. L’allievo, dopo un rimprovero del professore, ha perso la pazienza e l’ha attaccato lanciandogli accuse pesanti. Preso dalla rabbia ha perfino preparato le valigie.

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici, Rudy Zerbi ha chiesto l’intervento di Carlo Di Francesco per valutare le performance di Holy Francisco e di altri allievi. Alla presenza della sua coach Anna Pettinelli, il ragazzo si è esibito con il suo inedito Tananai. Tutto è andato per il meglio, ma quando gli è stato chiesto di cantare un altro suo singolo ha dimenticato le parole. La sua prof lo ha giustificato: “Non lo canta mai“.

Mentre la Pettinelli ha giustificato Holy Francisco, Rudy l’ha giustamente rimproverato. Quando Carlo Di Francesco ha ammesso di aver preferito l’allievo solo una volta rispetto agli altri, Zerbi ha dichiarato:

“Spero che quello che è successo oggi ti faccia riflettere e ti faccia prendere delle decisioni. Quelle che non prendi a causa della tua ostinazione. Finisco col dirti che nel caso in cui tu dovessi andare avanti con questa storia… Allora una domandina dovresti fartela”.

Anna Pettinelli ha ammesso che a lei piace la “piccola genialità” di Holy Francisco, ribadendo che prenderà le sue decisioni con il tempo. L’allievo, però, non ha accettato le parole di Rudy Zerbi e si è scagliato contro di lui:

“Io me ne vado, ma non mi sento demoralizzato. Perché una roba del genere non mi tocca. Non posso andare appresso a queste cose. Faccio il mio percorso. Rudy, con tutto il rispetto, guardiamo anche negli anni chi ti sei portato in questa scuola”.