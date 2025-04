Amici 24, colpo di scena durante il serale: pubblico incredulo per la decisione

Sabato 26 aprile, i telespettatori che si sono sintonizzati per seguire la sesta puntata del serale di Amici 24 non potevano immaginare cosa li aspettasse. La serata, come al solito ricca di emozioni e colpi di scena, ha riservato una sorpresa che ha lasciato tutti senza parole. Un evento inaspettato ha scosso il pubblico, stravolgendo le aspettative e dando vita a una reazione sorprendente.

Amici 24, colpo di scena durante il serale

La serata, che ha preso il via con un emozionante tributo a Papa Francesco, è entrata rapidamente nel vivo con la sfida tra i team di Zerbi-Celentano e “Petti-Lo and Friends“.

A scatenare l’inizio della gara è stata la sfida tra Antonia e Francesco, con la squadra Zerbi-Celentano che ha conquistato il primo punto. Il confronto è proseguito con Alessia contro TrigNO, che ha ottenuto il favore dei giudici con una performance brillante. Alla fine, è stato Daniele a trionfare su Nicolò, regalando la prima manche ai Zerbi-Celentano.

Dopo il primo round, Nicolò è stato mandato direttamente al ballottaggio finale, mentre TrigNO si è salvato. La seconda manche ha introdotto una novità: ogni squadra ha dovuto schierare un concorrente per una mini-esibizione, un testa a testa decisivo. La vittoria in questa sfida è andata alla squadra Pettinelli-Lo, grazie alla performance impeccabile di Francesco.

Nel corso della seconda manche, Francesco ha superato Jacopo Sol, Antonia ha pareggiato contro TrigNO, mentre il duello finale tra Daniele e Francesco ha visto quest’ultimo prevalere. Con questa vittoria, la seconda manche è andata ai Pettinelli-Lo and Friends, mandando al ballottaggio Antonia, Jacopo Sol e Chiara. Antonia è stata immediatamente salvata, mentre Chiara è finita a rischio eliminazione.

La terza manche è ripartita con un altro confronto diretto per il primo punto, questa volta tra TrigNO e Antonia, con la vittoria che è andata alla ballerina della squadra Zerbi-Celentano, dando loro il diritto di iniziare la manche successiva.

Durante la fase finale, i team di Zerbi-Celentano e Pettinelli-Lo si sono sfidati. Jacopo Sol ha portato il primo punto alla sua squadra, superando TrigNO, ma quest’ultimo ha risposto con una cover eccezionale che ha pareggiato i conti. Infine, Antonia ha brillato con una performance straordinaria contro Francesco, conquistando la vittoria della terza manche per la sua squadra.

Dopo l’intensa competizione, Francesco e TrigNO si sono sfidati per evitare il ballottaggio finale. Alla fine, TrigNO è stato mandato a rischio eliminazione insieme a Nicolò e Chiara.

Amici 24, colpo di scena durante il serale: pubblico incredulo per la decisione

Nicolò, uno dei preferiti dal pubblico, è stato salvato, mentre Chiara Bacci e TrigNO si sono sfidati per l’ultimo posto disponibile. In questo momento è accaduto un colpo di scena inaspettato: Cristiano Malgioglio ha rifiutato di esprimere un voto, lasciando tutto in parità. Maria De Filippi ha quindi annunciato che nessuno dei due sarebbe stato eliminato, almeno per ora, e che la decisione finale su Chiara e TrigNO verrà presa la settimana successiva.