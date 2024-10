Nella Casetta di Amici 24 iniziano a manifestarsi i primi contrasti tra i giovani allievi. Un episodio significativo ha coinvolto Ilan e Trigno, protagonisti di una discussione mattutina. Trigno ha accusato Ilan di aver lasciato acceso l’aria condizionata per troppo tempo, il che gli ha causato fastidi alla gola. Questa tensione ha portato Ilan a dimenticare la lezione di canto, facendolo sentire in colpa. Per ristabilire la serenità, Trigno ha deciso di cedere la sua lezione a Ilan, dimostrando un gesto di amicizia nonostante il litigio.

Amici 24: Ilan e Trigno litigano

Tutto è iniziato quando Trigno è entrato nella sala in cui gli studenti di Amici 24 si riuniscono dopo la puntata e con la voce visibilmente alterata a causa del mal di gola ha detto a Ilan: “Hai fatto casini con l’aria condizionata e adesso sto di m**da, voglio proprio vedere come canti tu e come canto io”.

La paura di Trigno

Trigno, sempre rivolgendosi a Ilan, ha continuato a lamentarsi, chiedendosi perché avesse acceso l’aria condizionata di notte. Ha spiegato di avere le tonsille gonfie e di sentirsi febbricitante. Ha anche sottolineato quanto fosse stato impegnativo per lui essere lì, affermando di non voler compromettere le sue performance.

Ilan chiede scusa al cantante

Ilan si è affacciato in giardino e ha rivolto a Trigno le sue scuse per quanto accaduto quella mattina. Ha espresso il suo dispiacere per essere stato chiamato “parac**o”, sottolineando che non gli sembrava giusto ricevere tale accusa, soprattutto dopo che Trigno non gli aveva neanche chiesto scusa.

I due si sono chiariti

Ilan si è sentito scosso dal battibecco con Trigno e si è lasciato andare a qualche lacrima. Trigno si è dunque avvicinato per abbracciarlo, dicendo di non volerlo vedere stare male. Tra le lacrime, Ilan ha confidato all’amico di aver saltato una lezione di canto, avendola dimenticata. Trigno, per rassicurarlo, gli ha proposto di cedere la sua lezione, affermando di conoscere già i pezzi e invitandolo ad andare al suo posto. Pace fatta tra i due!