Domenica 13 ottobre andrà in onda una nuova puntata del talent show Amici, registrata oggi, giovedì 10 ottobre.

Anticipazioni Amici: il primo allievo eliminato e l’ingresso di Chiamamifaro nella scuola

I sostenitori del programma, condotto da Maria De Filippi, assisteranno alle esibizioni degli allievi, impegnati con prove e compiti assegnati dai propri professori. Come consuetudine, ci saranno anche sfide tra i concorrenti, culminanti nell’eliminazione del primo partecipante.

Un evento significativo della puntata sarà l’ingresso nella scuola della cantante Chiamamifaro, il cui vero nome è Angelica Gori, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Chiamamifaro si era già fatta notare durante il Concertone del Primo Maggio. La puntata riserverà sorprese per i fan, poiché dovranno salutare Alena, l’allieva piazzatasi ultima nella classifica della settimana precedente, che verrà eliminata dopo la sfida con Chiamamifaro.

Amici, cosa aspettarsi nella nuova puntata: un allievo eliminato e l’arrivo di Chiamamifaro!

La valutazione di questa sfida è stata affidata a Charlie Rapino, il quale ha scelto di far esibire le due cantanti con brani inediti anziché su cover, come inizialmente proposto da De Filippi. Rapino ha premiato Chiamamifaro, ritenendo la proposta di Alena già nota al pubblico.

Per quanto concerne la sfida di ballo, Garrison ha valutato le esibizioni di Sienna e Matias, dichiarando vincitrice la ballerina. Gli allievi di canto hanno presentato performance di brani come “Sono solo parole” di Nicolò, un pezzo di Rocco Hunt interpretato da Luk3, “Bisogna imparare ad amare” di Diego, “Alba Chiara” di Vybes, “Ragazza triste” di TrigNO e “Splash” di Senza Cri. Nella classifica di ballo, Daniele occupa il primo posto, seguito da Alessia, con Rebecca al terzo e Teodora, che non stava bene, sostituita da Malo, all’ultimo posto.