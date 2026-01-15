Amici 25: cosa aspettarsi dalla puntata del 18 gennaio

Tutte le anticipazioni su Amici 25, puntata del 18 gennaio. Scopri chi è a rischio eliminazione e le esibizioni degli allievi.

La trasmissione Amici 25, condotta da Maria De Filippi, continua a sorprendere il pubblico con nuove emozionanti sfide. Nella registrazione della puntata di oggi, tenutasi presso gli studi Elios di Roma, sono emerse diverse anticipazioni per l’episodio che andrà in onda domenica 18 gennaio. In questo articolo, esploreremo i dettagli delle esibizioni di canto e ballo e scopriremo chi è a rischio eliminazione.

Le esibizioni di canto

Durante la competizione canora, gli allievi hanno dato il massimo per impressionare i giudici, tra cui il noto artista Brunori Sas. Al termine delle esibizioni, i primi posti sono stati occupati da Plasma e Gard. Plasma ha ricevuto un commento particolare riguardo al suo carattere, definito un malacarne, un termine che descrive una persona che, pur essendo dura, nasconde un cuore gentile. Gard, d’altro canto, ha conquistato i giudici con la sua voce, tanto da far perdere la concentrazione a Brunori, il quale ha quasi dimenticato di votare.

I risultati e le valutazioni

Al secondo posto troviamo Opi, il cui approccio diretto e la sua cazzimma hanno colpito il giudice, il quale ha sottolineato l’importanza delle discussioni costruttive come parte del processo di crescita. Seguendo, Michele ha ottenuto il terzo posto, elogiato per la sua abilità di suonare il violoncello mentre cantava, un’impresa non semplice. La giuria ha notato come senza lo strumento sarebbe stata più facile, ma Michele, con la sua formazione al conservatorio, ha dimostrato di saper gestire la complessità della sua performance.

Elena e Riccardo si sono classificati rispettivamente al quarto e quinto posto, con Elena lodata per la sua timbrica vocale e Riccardo apprezzato per la sua presenza scenica. Caterina, al sesto posto, è stata incoraggiata a scrivere i propri brani per esprimere la sua personalità artistica. Infine, Angie ha chiuso la classifica, ricevendo feedback misti sul suo esibizione, evidenziando l’importanza della gestione delle emozioni in un contesto così competitivo.

Le sfide di ballo

Passando alla sezione di ballo, il podio ha visto in prima posizione Emiliano, che ha eseguito una performance su una canzone di Geolier. La giudice Rossella Brescia ha sottolineato la sua naturalezza e abilità nel rendere ogni movimento semplice. Al secondo posto c’è Kiara, che ha danzato su un brano di Rosalía, ricevendo elogi per la sua fluidità e l’armonia con il partner, dimostrando che anche le prese più semplici possono nascondere difficoltà.

Ballottaggio e rischi di eliminazione

Il ballottaggio ha visto coinvolti Alex, Alessio e Pierpaolo. A Pierpaolo, che alla fine ha subito l’eliminazione, è stato detto che ha un potenziale incredibile, ma ha ancora molto da migliorare. Alessio ha mostrato grande sicurezza e presenza, mentre Alex ha ricevuto riconoscimenti per i progressi fatti. Ultima in classifica è stata Maria Rosaria, la cui esibizione, sebbene pulita, ha mostrato un’espressività un po’ artificiale.

In questa puntata non ci sono stati eliminati, eccetto Paola, già esclusa dalla scuola per decisioni della docente Veronica Peparini. Tuttavia, la tensione è palpabile, con quattro allievi a rischio eliminazione: Valentina e Angie nel canto, mentre Maria Rosaria e Pierpaolo nel ballo.

Il clima competitivo si fa sempre più intenso mentre gli allievi continuano a dimostrare il loro talento e a combattere per un posto nel programma. Rimanete sintonizzati per scoprire chi avrà la meglio in questa emozionante avventura musicale.