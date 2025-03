La prima puntata del serale di Amici 24 è stata registrata ieri pomeriggio, dando inizio alla fase decisiva del talent. I giurati sono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, mentre gli ospiti sono stati Sabrina Ferilli, che ha presentato un film, Gazzelle e Alessandro Siani.

Amici 24, le anticipazioni: tra colpi di scena e eliminazioni

Superguida Tv ha rivelato i dettagli delle sfide che hanno portato all’eliminazione di Asia: “La sfida ha preso il via con un agguerrito duello tra: Zerbi-Cele contro CuccaLo. Si sono esibiti: Jacopo Sol vs Francesco. Vince Francesco; Alessia vs Luk3. Vince Alessia; guanto di sfida Antonia vs Senza Cri. Vince Antonia. Perdono i CuccaLo. Eliminazione diretta. Finiscono al ballottaggio: Asia, Francesco e Luk3. Si salva per primo Francesco. Alla fine esce definitivamente Asia“. “Cosa è accaduto durante la seconda manche? Si sfidano gli Zerbi Cele con PettiLetti, guanto di sfida tra Chiara e Francesca sulle punte. Guanto di sfida: Jacopo vs Nicolò sull’interpretazione. Vince Nicolò. Perde la squadra Petti-Letti e vanno al ballottaggio finale: Francesca, Raffaella e TrigNO. Si salva per primo quest’ultimo e finisce al ballottaggio finale della serata la ballerina Francesca. TrigNO canta Sedici Marzo. Raffaella balla Mon Amour”. “Terza manche. Si sfidano gli Zerbi – Cele con i Petti-Letti. Chiamamifaro vs Nicolò; Nicolò e TrigNO vs Daniele. A perdere è la squadra degli Zerbi- Cele per 2 a 0. Finiscono al ballottaggio: Daniele, Alessia e Vybes. Si salva per prima Alessia. Vybes invece va al ballottaggio finale con Francesca”.

Le eliminazioni

Il primo appuntamento del serale si è rivelato dunque ricco di colpi di scena, e due alunni sono stati eliminati nella prima puntata del serale di Amici 24. Asia, del team CuccaLo, ha lasciato la scuola, al ballottaggio finale sono finiti Francesca e Vybes. Sarà sabato sera che scopriremo chi tra loro due dovrà abbandonare del tutto il programma.