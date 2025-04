Il serale di Amici si fa più intenso

La quinta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 19 aprile su Canale 5, si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Per la prima volta in questa edizione, il talent show ha annunciato che ci saranno ben due eliminazioni, un cambiamento significativo rispetto alle puntate precedenti, dove si era proceduto con una sola eliminazione a settimana. Questo ha suscitato un’ondata di speculazioni tra i fan, che si chiedono chi sarà costretto a lasciare la competizione.

Le favorite per l’eliminazione

Secondo le previsioni degli spettatori, le due allieve più a rischio sono Francesca Bosco e Senza Cri (Cristiana Carella). Quest’ultima, in particolare, ha già vissuto momenti di tensione nella scorsa puntata, quando ha affrontato un ballottaggio finale contro Chiamamifaro. Nonostante la sua salvezza, molti sostengono che la sua permanenza sia stata influenzata da fattori esterni, come la necessità di mantenere un numero equilibrato di cantanti nel team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Il percorso degli eliminati

Fino ad ora, il Serale ha visto l’uscita di cinque concorrenti, tra cui il cantante Vybes e la danzatrice Asia De Figlio. La competizione si fa sempre più serrata, con i concorrenti rimasti che lottano per un posto nella finale e per la possibilità di vincere. Tra i cantanti ancora in gara ci sono Antonia Nocca, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci, Senza Cri e TrigNo, mentre nel ballo si sfidano Alessia Pecchia, Chiara Bacci, Daniele Doria, Francesca Bosco e Francesco Fasano.

Le scommesse sulla vittoria finale

Le case di scommesse hanno già iniziato a fare le loro previsioni sulla vittoria finale. I nomi più quotati sono Nicolò Filippucci, Alessia Pecchia e Francesco Fasano, mentre per gli scommettitori la vittoria di Francesca Bosco e TrigNo appare improbabile. Con l’avvicinarsi della finale, la tensione cresce e i fan attendono con ansia di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà abbandonare i propri sogni di gloria.