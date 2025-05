Il ballottaggio tra TrigNO e Chiara

La settima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda su Canale 5, ha catturato l’attenzione del pubblico con un inizio ricco di tensione. Il ballottaggio tra TrigNO e Chiara, rimandato dalla scorsa puntata, ha finalmente avuto luogo. Il giudice Cristiano Malgioglio, che si era rifiutato di esprimere un voto in precedenza, ha dovuto prendere una decisione difficile.

Alla fine, la ballerina di Alessandra Celentano ha dovuto lasciare la scuola, segnando un momento di grande emozione per tutti i presenti.

Le sorprese di Maria De Filippi

Maria De Filippi, sempre attenta a creare momenti indimenticabili, ha riservato alcune sorprese per Chiara prima del suo congedo. La giovane ballerina è stata selezionata per una borsa di studio all’estero e per ruoli in compagnie teatrali prestigiose. Inoltre, la conduttrice le ha proposto di tornare a settembre come ballerina professionista. La reazione di Chiara è stata palpabile, con emozioni che hanno coinvolto anche il pubblico a casa.

La reazione di TrigNO e il saluto finale

Non è passato inosservato il comportamento di TrigNO, il quale ha mostrato un evidente orgoglio per i successi di Chiara. Durante il momento in cui Maria rivelava i risultati ottenuti dalla ballerina, il cantante è stato più volte inquadrato, mostrando un sorriso che tradiva la sua ammirazione. Prima di lasciare lo studio, Chiara ha voluto ringraziare tutti, menzionando anche TrigNO, con il quale ha instaurato una frequentazione. I due si sono salutati con un bacio, un gesto che ha toccato il cuore di molti telespettatori.

Le anticipazioni sulla prossima eliminazione

Dopo il ballottaggio, la puntata ha proseguito con una nuova sfida, in cui un altro allievo dovrà abbandonare la competizione. Secondo alcune indiscrezioni circolate online, Elena D’Amario potrebbe aver involontariamente rivelato il nome dell’eliminato, che potrebbe essere Jacopo Sol. Le tensioni aumentano mentre i concorrenti si preparano a dare il massimo per rimanere nella scuola di Amici, in un clima di competizione sempre più acceso.