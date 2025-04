La coppia di Amici di Maria De Filippi si trova in una situazione delicata e i fan non smettono di sperare.

Un amore nato tra le mura di Amici

All’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove il talento si mescola con le emozioni, è sbocciata una storia d’amore che ha catturato il cuore di molti fan. TrigNo e Chiara Bacci sono diventati rapidamente due dei protagonisti più amati dell’attuale edizione del programma.

La loro frequentazione ha suscitato un grande interesse, non solo per le loro abilità artistiche, ma anche per la chimica che sembra unirli. Tuttavia, la loro avventura potrebbe essere messa a dura prova da un imminente ballottaggio.

Il ballottaggio e le incertezze del futuro

Nell’ultima puntata, i due talenti si sono trovati a fronteggiarsi l’uno contro l’altro, creando un clima di tensione e incertezza. Entrambi sono finiti al ballottaggio, e la decisione su chi dovrà lasciare il programma è stata rimandata a sabato prossimo. Questo momento di suspense ha lasciato i fan con il fiato sospeso, mentre sperano che la loro storia d’amore possa continuare. La situazione è ulteriormente complicata dal rifiuto di Cristiano Malgioglio di scegliere tra i due, aumentando l’aspettativa per il prossimo appuntamento televisivo.

Un like che fa discutere

Nel frattempo, un dettaglio emerso sui social ha attirato l’attenzione dei fan. TrigNo ha messo un like a un post del rapper Marracash, risalente al 2020, in cui appare Chiara Bacci. Questo gesto ha scatenato una serie di speculazioni tra gli utenti, che si sono chiesti se i due si conoscessero già prima di entrare nella scuola. La ballerina, infatti, faceva parte del corpo di ballo del cantante, e il fatto che TrigNo abbia interagito con un contenuto che la riguarda ha fatto impazzire i fan. Molti hanno iniziato a ricondividere il post, sottolineando la coincidenza e il fatto che, a distanza di anni, i due siano riusciti a ritrovarsi e innamorarsi.