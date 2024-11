Alice Bellagamba, ex protagonista di Amici, è incinta: l'annuncio a sorpresa...

Alice Bellagamba, ex protagonista di Amici, è incinta: l'annuncio a sorpresa...

Alice Bellagamba è incinta. Conosciuta dal grande pubblico per il suo talento nella danza e per la partecipazione all’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, l’ex allieva del talent show di Canale 5 ha annunciato con gioia la gravidanza sui social.

Alice Bellagamba è incinta: l’annuncio sui social

La ballerina ha condiviso una foto con il pancione e i suoi fan sono curiosi di scoprire se il nuovo arrivato in famiglia sarà un maschietto o una femminuccia, come evidenziato dalla domanda che Alice ha posto ai suoi follower: “Boy or Girl?!”, si legge nel post.

Alice è legata a Leonardo Plebani. Il ragazzo è il creatore con Pietro Armenti di Jerry America, un’azienda nata a New York. Laureato, ha prima lavorato in una multinazionale a New York, poi nel 2019 ha deciso di occuparsi di marketing online.

Alice Bellagamba ad Amici

Alice Bellagamba ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo come concorrente di Amici nel 2008, classificandosi al quarto posto nell’edizione vinta da Alessandra Amoroso.

Dopo il debutto ad Amici, Alice Bellagamba ha proseguito la sua carriera con ruoli in numerose serie televisive e film, tra cui Il Ritmo della Vita, Non Smettere di Sognare, Provaci Ancora Prof! e Pietro Mennea – La Freccia del Sud. Nel 2013, ha lavorato al fianco del regista Leonardo Pieraccioni nel film natalizio Un Fantastico Via Vai e ha anche fondato la Compagnia Balletto delle Marche.