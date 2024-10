Il talent show “Amici” di Maria De Filippi sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, con l’uscita di scena di Raimondo Todaro, maestro di ballo molto apprezzato.

Amici, Todaro e Francesca lasciano il programma: cosa è successo?

Recentemente, si è anche diffusa la notizia che sua moglie, Francesca Tocca, ballerina professionista, non parteciperà più al programma. Todaro ha chiarito che la sua decisione di lasciare non è stata volontaria, affermando: «Se fosse stato per me, sarei rimasto».

Tuttavia, l’uscita di Francesca è stata inaspettata e non ufficialmente confermata. Secondo il settimanale “Di Più Tv”, i fan sono in fermento sui social, ma la ballerina non ha rilasciato dichiarazioni al riguardo. A complicare ulteriormente la situazione è l’ingresso di Eleonora Riccardi, specializzata in balli latino-americani, che sostituisce Francesca nel programma. La Riccardi ha espresso entusiasmo per l’opportunità, ma non ha fornito ulteriori dettagli sul suo ruolo.

Francesca lascia Amici: le ragioni dietro l’addio di Todaro e della ballerina

Fonti vicine alla coppia suggeriscono che l’addio di Francesca sia legato al desiderio di sostenere Todaro in un momento difficile. Nonostante il rispetto che entrambi nutrono per Maria De Filippi e per il programma, sembra che la partenza di Raimondo abbia influenzato le scelte di Francesca. Inoltre, si vocifera che le tensioni tra Todaro e la produzione possano aver contribuito a questa situazione, con richieste di maggiore visibilità da parte del coreografo e conflitti con la De Filippi. Sebbene vi siano indiscrezioni su liti interne, Todaro ha comunque parlato con rispetto della conduttrice.