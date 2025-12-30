Analisi Approfondita della Guerra in Ucraina e delle Sue Dinamiche nel 2025: Un Approccio Strategico e Storico.

Il conflitto tra Russia e Ucraina si è trasformato in una dura guerra di logoramento, con nessuna delle due parti in grado di ottenere una vittoria decisiva. Nonostante i progressi sul campo di battaglia siano stati più frequenti rispetto agli anni precedenti, le avanzate russe si sono rivelate lente e costose, sia in termini di risorse materiali che di vite umane.

Il governo di Mosca ha intensificato la sua narrazione riguardo ai successi militari, cercando di rafforzare la sua posizione nei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti e di presentare la vittoria come un risultato inevitabile. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che le forze ucraine dovranno ritirarsi dai territori occupati, altrimenti saranno costrette a farlo con la forza militare.

Le reali dinamiche della guerra

Tuttavia, la realtà sul campo è ben più complessa. Secondo l’analista militare Michael Kofman, il progresso russo è stato modesto e caratterizzato da perdite elevate senza il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La guerra ha assunto forme diverse rispetto a una campagna militare convenzionale, riflettendo invece l’operato di piccole unità d’infiltrazione e il supporto di tecnologie a basso costo.

Progressi russi e resistenza ucraina

Putin ha affermato che le forze russe hanno conquistato quasi 5.000 chilometri quadrati di territorio ucraino. In primavera, Mosca è riuscita a scacciare le truppe ucraine dalla regione di Kursk e ha brevemente penetrato nella regione di Sumy, ma l’avanzata si è presto arenata. Nella regione di Donetsk, le forze russe hanno quasi completato la cattura di Pokrovsk e Myrnohrad dopo quasi due anni di combattimenti.

Entro la fine dell’anno, Mosca ha dichiarato di aver preso il controllo di Huliaipole e Siversk, dove le difese ucraine, che si erano mantenute per oltre tre anni, sono crollate a causa della mancanza di personale. Mentre in alcune aree le unità russe hanno avanzato di decine di chilometri, in altre i progressi sono stati minimi.

Strategie e tattiche sul campo

Nonostante i recenti avanzamenti, la Russia non ha ancora conseguito una vittoria decisiva. Secondo Pavel Aksenov, analista della BBC, il conflitto è diventato una guerra di logoramento, dove le variazioni sul fronte sono più tattiche che strategiche. Le forze russe, approfittando della diminuzione delle risorse umane ucraine, hanno adottato gruppi di assalto più piccoli, capaci di infiltrarsi e creare posizioni strategiche.

Il ruolo dei droni

Nel contesto attuale, i droni hanno assunto un’importanza cruciale. Secondo gli analisti dell’Atlantic Council, la guerra dei droni ha iniziato a pendere a favore della Russia a partire dalla fine del 2025, tendenza che è continuata nel 2025. I comandi russi hanno privilegiato droni a fibra ottica, meno vulnerabili alle interferenze elettroniche, utilizzandoli per colpire le linee di rifornimento ucraine.

Con la creazione di unità centralizzate di droni, i russi hanno migliorato la loro capacità di attacco, addestrando operatori in un sistema di apprendimento maestro-allievo e conducendo operazioni mirate. Neutralizzare le squadre di droni ucraine è diventato un obiettivo chiave per consentire ai russi una maggiore libertà d’azione sul campo.

Tuttavia, l’analista Aksenov avverte che i droni non possono essere considerati l’unico fattore del successo russo. Anche l’uso di bombe aeree guidate e artiglieria di precisione gioca un ruolo fondamentale nelle operazioni.

Problematiche logistiche e informali

Mentre il Cremlino continua a rifornire le sue truppe con nuovi soldati contrattisti e la sua industria della difesa è stata mobilitata, i problemi di approvvigionamento restano significativi. Gruppi di volontari e iniziative private raccolgono fondi per acquistare droni e attrezzature, creando un’economia di guerra informale, ma disordinata e irregolare.

