, l’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia ha portato a una serie di perdite significative, in particolare tra i ranghi superiori dell’esercito. Secondo un’analisi condotta da The Insider, almeno 19 generali russi sono stati uccisi durante il conflitto, un dato che non include necessariamente tutte le perdite confermate ufficialmente dalle autorità russe.

Le notizie sulle perdite di alti ufficiali russi hanno destato preoccupazione e sollevato interrogativi sulla strategia e l’efficacia delle operazioni militari. Queste perdite hanno implicazioni non solo sul morale delle truppe, ma anche sulla conduzione delle operazioni sul campo di battaglia.

Elenco delle perdite tra i generali

Tra i generali uccisi figurano nomi noti come Andrei Sukhovetsky, Oleg Mityaev, Vladimir Frolov, Andrei Simonov, Kanamat Botashev e Roman Kutuzov. Le successive annualità hanno visto la scomparsa di ulteriori figure di spicco, come Sergei Goryachev, Oleg Tsokov e Vladimir Zavadsky.

Le perdite più recenti

Recentemente, il conflitto ha mietuto altre vittime tra i generali, tra cui Igor Kirillov, a capo delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica, e Yaroslav Moskalik, vice capo della direzione operativa principale dello Stato Maggiore. Anche Mikhail Gudkov, vice comandante in capo della Marina, e Fanil Sarvarov, responsabile del dipartimento di addestramento operativo dello Stato Maggiore, sono stati tra le perdite recenti.

Modalità di morte e contesto delle perdite

Le modalità attraverso cui molti di questi generali hanno incontrato la morte variano considerevolmente. Alcuni sono stati uccisi vicino alle linee del fronte, mentre altri hanno subito perdite in eventi distanti dai combattimenti, come attacchi a basi operative o incidenti aerei. The Insider ha riportato che alcuni generali sono stati colpiti da cecchini o da bombardamenti d’artiglieria nei primi giorni del conflitto.

Il ruolo dei veterani e delle formazioni volontarie

È interessante notare che alcuni dei generali uccisi erano già in pensione al momento della loro morte, o stavano combattendo in formazioni volontarie, tra cui compagnie mercenarie e le unità prigioniere del Ministero della Difesa, note come Storm Z. Questo fattore evidenzia come il conflitto abbia coinvolto anche elementi non regolari, aumentando la complessità della situazione militare.

Statistiche sulle perdite militari russe

Secondo fonti NATO, il numero totale di soldati russi uccisi o feriti potrebbe avvicinarsi a 1,15 milioni. Dati provenienti dalla BBC e dall’agenzia di notizie esiliata Mediazona indicano che i decessi militari confermati ammontano a 152.142 dall’inizio dell’invasione. Le regioni con il più alto numero di perdite includono la repubblica di Bashkortostan, Tatarstan e la regione di Sverdlovsk.

È interessante notare che circa il 67% delle morti confermate proviene da zone rurali o città con meno di 100.000 abitanti. Secondo una stima dell’The Economist, la Russia potrebbe aver perso circa l’1% della sua popolazione maschile pre-bellica uccisa in Ucraina.