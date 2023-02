Anarchici: Bazoli (Pd), 'occorre intervento premier Meloni'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "La vicenda Donzelli è gravissima. Il sottosegretario alla giustizia con delega al Dap fornisce notizie riservate e non divulgabili al suo compagno di partito, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e uomo di fiducia della Presidente del Consiglio, ch...

(Adnkronos) – "La vicenda Donzelli è gravissima. Il sottosegretario alla giustizia con delega al Dap fornisce notizie riservate e non divulgabili al suo compagno di partito, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia e uomo di fiducia della Presidente del Consiglio, che le utilizza per colpire indebitamente l'opposizione". Così il senatore Alfredo Bazoli, capogruppo del Pd in Commissione Giustizia.

"Una palese violazione delle regole su cui si reggono le istituzioni e lo stato di diritto, e insieme una lesione grave del minimo rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto tra maggioranza e opposizione, e della democrazia.

Non bastano i chiarimenti di Nordio, occorre un intervento chiaro anche della Presidente del Consiglio".