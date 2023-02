Anarchici: Matone, 'no a ricatto Cospito, occorrono ravvedimento e pentimento'

Roma, 1 feb.

(Adnkronos) – "L'attuale opposizione, che un tempo era maggioranza, ha fatto del giustizialismo il suo pane quotidiano, lasciando il garantismo ad una grande parte dell'attuale maggioranza, mi riferisco ad esempio alla campagna referendaria. Ora, improvvisamente, con il caso Cospito, riscoprono il garantismo e il senso di umanità. Ma che senso di umanità ha avuto Alfredo Cospito nel gambizzare, nello sparare tre colpi alle gambe di Roberto Adinolfi, solo perchè era l'ammistratore delegato di Ansaldo nucleare? Nel 2006 ha organizzato l'attentato alla scuola allievi Carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo con la tecnica a trappola".

Lo ha sottolineato Simonetta Matone, della Lega, intervenendo dopo l'informativa alla Camera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

"In questa vicenda -ha aggiunto- il senso di umanità non c'entra nulla, Cospito è un detenuto che sta male, anche per sua scelta, e va curato perchè è il contesto normativo che lo impone, non è un piegarsi dello Stato alle ragioni di Cospito. Anch'io vado a fare delle visite in carcere, però visito degli sfigati, non dei vip: ho passato sabato pomeriggio al C8 di Rebibbia nuovo complesso, dove ho trovato detenuti falegnami che trasformano le barche sequestrate agli scafisti in rosari che vengono venduti al Vaticano".

"Il ministro ha parlato di ricatti e ha fatto bene, perchè -ha concluso Matone- stiamo parlando di scelte ricattatorie a cui lo Stato di diritto si piega solo se c'è pentimento e ravvedimento: le misure alternative e la grazia si ottengono attraverso ravvedimento, pentimento e percorso di espiazione, non si ottengono attraverso il ricatto".