Anci-Coripet, presentazione banca dati e risultati di gestione

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – A tre anni dall’accordo Anci-Coripet viene presentata, presso la Sala Conferenze Anci a Roma, la banca dati sulla raccolta dei contenitori in Pet e i risultati dell’attività di gestione di questo primo periodo.

L’Accordo, siglato l’11 maggio 2020, ha definito le regole tecniche, operative ed economiche tra i Comuni ed il Consorzio Coripet per gestire il fine vita dei contenitori in Pet per liquidi alimentari degli associati al consorzio.

L'appuntamento è per il prossimo 31 maggio alle 10.30. Interverranno: Stefania Dota, vicesegretario generale Anci, Corrado Dentis, presidente Coripet, Consorzio Volontario per il riciclo del Pet, Enzo Bianco, coordinamento banca dati Anci-Coripet, Sara Ferrari, membro Commissione Ambiente, Camera dei Deputati, Stefano Laporta, presidente Ispra, Franco Minucci, amministratore unico Anci Digitale, Marco Scurria, membro Commissione Politiche dell'Unione Europea, Senato della Repubblica.