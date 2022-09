Andrea Giambruno: “Non sono di sinistra ma farei vedere Peppa Pig a nostra figlia”

"Io farei vedere Peppa Pig a nostra figlia e non c’è alcuna discussione sull'aborto, non troverà una riga in cui Giorgia contesta la 194", parla Giambruno

Al Corriere della Sera Andrea Giambruno svela: “Non sono di sinistra ma farei vedere Peppa Pig a nostra figlia“. Il giornalista compagno della premier pronta all’incarico spiega a Candida Morvillo la sua posizione ed anche che no, loro tre non vivranno a Palazzo Chigi durante l’esperienza di governo della Meloni.

Giambruno è conduttore di Studio Aperto dal settembre 2020 e in ordine alla figlia Ginevra e fa sapere che la famiglia non vivrà a Palazzo Chigi.

“Si, farei vedere Peppa Pig a nostra figlia”

Ha detto Giambruno: “Le sembra che facciamo crescere una bimba di sei anni in un palazzo tipo Versailles? Anche un po’ meno, grazie. Una casa ce l’abbiamo”. Poi il giornalista ha smentito le sue presunte simpatie a sinistra: “Era una battuta: non sono di sinistra, è solo che abbiamo opinioni divergenti su alcuni temi etici, come il suicidio assistito.

Io penso che lo Stato debba riflettere se sia giusto che una persona possa morire a casa sua, coi familiari, o sia costretta ad andare a morire in Svizzera”. E ancora: “Noi due discutiamo su temi sensibili che la politica deve affrontare con una responsabilità diversa rispetto a me che ho solo una mia opinione personale”.

“Nessuna discussione sull’aborto”

E sul tema dell’aborto? Fra Giambruno e Meloni “non c’è alcuna discussione.

Non troverà una riga in cui Giorgia contesta la 194″. Poi il tema “mainstream” della fase finale della campagna elettorale: Peppa Pig e e sue due madri in cartoon: “A mia figlia posso anche fargliela vedere e, se dovesse chiedere perché ci sono due madri, glielo spiego. Però, una cosa è una scelta spiegata da un genitore, un’altra è far passare forzatamente un concetto“.