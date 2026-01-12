Andrea Sempio è stato ospite del programma televisivo “Verissimo” dove ha rilasciato un’intervista parlando del suo ruolo di indagato nell’omicidio di Chiara Poggi e di come la sua vita sia stata sconvolta nuovamente da quando è risultato tra i principali sospettati. Nel mentre serpeggia la polemica di un presunto cachet pagato da Mediaset per averlo come ospite.

Anche Corona ha detto la sua sull’ospitata

Fabrizio Corona ha voluto commentare l’ospitata di Sempio nel programma di Silvia Toffanin, puntando il dito sul fatto che il talk si sia mosso nel caso Garlasco, interpellando in prima persona un sospettato e non abbia usato lo stesso trattamento per Alfonso Signorini.

Certo, Fabrizio l’ha messa in polemica ma il suo ragionamento ha un senso, naturalmente la matrice delle indagini è profondamente diversa ma se si dà spazio ad un indagato, trattandolo come un VIP qualunque si dovrebbe avere parità di trattamento per tutti gli altri casi processuali di rilevanza mediatica.

Il silenzio di Mediaset sul caso Signorini fa da un lato riflettere e dall’altro invece passerà via come l’acqua nel corso di un fiume, in fin dei conti Alfonso si è autosospeso quindi per la sua emittente ora la decisione spetterà ai tribunali pur essendosi proclamata vicina ad uno dei volti di punta, pronta a guardargli le spalle in tribunale.

Da indagato a VIP, la parabola della TV

Il punto scottante è però un altro, l’ospitata di Sempio a Verissimo ha mostrato un lato della tv generalista davvero surreale ma allo stesso tempo abitudinario per il pubblico.

Come riporta TheSocialPost vedere l’intervista a Sempio dopo l’ospitata di Bisio e Incontrada che promuovevano il loro programma è paradossale se si analizza la persona e quello per cui è famosa ma è invece routine nell’universo tv dove ogni tema, anche quelli seri come i casi di cronaca nera ancora aperti, è spettacolo.

Il risultato è un indagato trattato come un vip qualunque, intervistato in un programma dove racconta la propria storia, solo che questa storia non è un nuovo libro o un nuovo film ma è un omicidio ancora irrisolto.

Certamente non è la prima ospitata di Sempio in tv, ne ha fatte e ne farà altre ma il fatto che l’attenzione si sia incentrata totalmente su di lui e non sui fatti correlati è preoccupante perché di lui si dovrebbero occupare solamente i tribunali.

Infine l’ombra del cachet ricevuto, si parla che abbia ottenuto soldi per l’ospitata, voci dicono più di 30 mila euro. Quelle stesse voci che sono state smentite da giornalisti, della serie la verità non si sa quale sia ma non importa come se ne parli basta che se ne parli ed in questo l’intervista di Verissimo a Sempio è riuscita alla grande.