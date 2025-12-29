Ogni giorno pare emergere un ulteriore dettaglio circa il delitto di Garlasco anche se ancora non si è giunti a una conclusione. E’ stato davvero Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi o è stato qualcun altro? Andrea Sempio? Ecco che spunta un video inedito.

Delitto di Garlasco: acquisito dagli inquirenti un nuovo video di Andrea Sempio

Un filmato inedito, che risale a qualche mese prima dell’omicidio di Chiara Poggi, è stato acquisito dagli inquirenti per la nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il filmato, girato col cellulare a scuola da Marco Poggi, fratello della vittima, ritrae proprio Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per omicidio in concorso. In questo video si vede inizialmente Sempio, insieme ad altri due ragazzi, giocare a calcio con una pallina di carta in aula a scuola. Poi si siedono su un banchetto rompendolo, per poi allontanarsi rapidamente. Le immagini sono state trasmesse a “Mattino 5.”

Delitto di Garlasco: il video riaperto il giorno dopo l’omicidio di Chiara

Un elemento sui cui si stanno concentrando gli inquirenti circa il video registrato a scuola da Marco Poggi dove c’è Andrea Sempio, è il fatto che il video è rimasto sul cellulare del fratello di Chiara fino al 20 luglio 2007, per poi essere scaricato sul pc della 26enne (pc che utilizzavano spesso sia il fratello che i suoi amici, tra cui Sempio). Il video, però, risulta poi essere stato cancellato il 14 agosto 2007, ovvero il giorno dopo l’omicidio di Chiara.