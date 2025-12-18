Si è concluso l’incidente probatorio per il delitto di Garlasco. In aula, a sorpresa, era presente anche Alberto Stasi. Ecco gli ultimi aggiornamenti e le parole dei legali.

Delitto di Garlasco, concluso l’incidente probatorio: gli ultimi aggiornamenti

Oggi si è tenuto l’incidente probatorio presso il Tribunale di Pavia. In aula, a sorpresa, era presente anche Alberto Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva.

La perita Denise Albani ha spiegato, come leggiamo su FanPage, della presenza del cromosoma Y di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi ma “che si tratta di aplotipi misti parziali per i quali non è possibile stabilire con rigore scientifico.” I dubbi su questo materiale genetico quindi restano, non si può infatti capire come sia avvenuto il deposito, se per contaminazione, per contatto diretto o mediato. Inoltre non si può sapere con assoluta certezza quando è avvenuta la deposizione di questo materiale genetico.

Delitto di Garlasco, concluso l’incidente probatorio: le parole dei legali

Queste sono state le parole degli avvocati di Andrea Sempio, Angela Taccio e Liborio Cataliotti, al termine dell’incidente probatorio: “dal nostro punto di vista abbiamo ricevuto risposte che riteniamo molto ma molto soddisfacenti sulla posizione di Sempio. Non posso andare oltre rispetto a quelle che erano state le nostre preliminari critiche circa quello che sarebbe il valore probatorio processuale di questa prova. Le domande e le risposte, dal mio modesto punto di vista, confortano al mille per mille le obiezioni critiche che io avevo già anticipato cercando di sintetizzare il dato scientifico e le risultanze giuridiche. Ripeto: siamo molto soddisfatti.” Sulla presenza di Alberto Stasi in aula, i legali di Sempio hanno detto che per loro era indifferente, anche perché presente il suo avvocato. L’avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, al termine dell’udienza ha detto: “sono state fatte le domande alla dottoressa Albani e anche agli altri due periti. Sappiamo che si tratta di due tracce sulle unghie su due mani diverse. Tutto è stato messo nella perizia. Abbiamo un dato sicuramente significativo: partivamo dalla perizia del professore Francesco Di Stefano che nel 2014 diceva che il materiale genetico trovato sulle unghie era tutto degradato e che Alberto Stasi non poteva essere escluso da queste tracce. Ora invece è stato escluso. Ripetiamo però che Andrea Sempio non verrà condannato o andrà a giudizio solo per il Dna, verrà valutato assieme a tutto il resto.”