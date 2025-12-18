Oggi è il giorno dell'incidente probatorio: in aula, a sorpresa, si è presentato anche Alberto Stasi.

Oggi, giovedì 18 dicembre 2025, è il giorno dell’ultimo atto, nell’aula del Tribunale di Pavia, per l‘incidente probatorio per il delitto di Garlasco. Gli esperti, in aula, si confronteranno soprattutto sulle tracce di Dna trovate sotto le unghie della vittima, Chiara Poggi, attribuito ad Andrea Sempio che, ricordiamo, è indagato per omicidio in concorso. All’udienza, a sorpresa, è arrivato anche Alberto Stasi. Antonio De Rensis, il suo legale, ha spiegato che “è interessato a seguire l’udienza e questo mi fa piacere.” Ma ecco cosa hanno detto, tramite il loro legale, i genitori di Chiara Poggi proprio si Stasi.

Delitto di Garlasco, i Poggi rompono il silenzio: “Alberto Stasi…”

Poco prima dell’udienza, il legale Francesco Compagna, a parlato a nome dei genitori di Chiara Poggi: “ben vengano gli approfondimenti: gli abbiamo fatti e i risultati sono questi. Io sono convinto della colpevolezza di Stasi e il nostro ordinamento gli dà una strada che è quella della revisione. Così si rovina la vita delle persone innocenti.”