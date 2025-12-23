Il delitto di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone d’inchiesta. Tra riflessioni personali, rapporti familiari e amicizie complicate, Sempio racconta la sua versione dei fatti al programma “10 Minuti”, condotto da Alessandro Sallusti, ribadendo la propria innocenza e descrivendo come affronta la pressione di vivere sotto la lente delle indagini.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio torna a parlare: “Più che dire la verità non posso fare”

Andrea Sempio, indagato nel nuovo filone relativo all’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato apertamente della sua condizione in un’intervista al programma “10 Minuti”, condotto da Alessandro Sallusti su Retequattro. “Non ho ucciso Chiara Poggi”, ha ribadito, spiegando di affrontare le vicende legali giorno dopo giorno: “Sono tranquillo, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. Più che dire la verità non posso fare”.

Il 37enne si appresta a vivere il suo secondo Natale da indagato, un momento che descrive come inevitabilmente segnato dalla vicenda giudiziaria: “Io lo passerò con la mia famiglia, cercheremo di passarlo il meglio possibile però ovviamente non si riesce tanto a distogliere la testa dal fatto che hai sempre questa tegola dietro”.

Sempio ha inoltre raccontato delle difficoltà vissute dai suoi familiari, tutti strettamente legati tra loro: “La mia famiglia è molto unita… quando questa cosa è scoppiata è andata a coinvolgere tutti”, spiegando che lo stress si è riversato anche sui legami tra parenti, non solo su di lui.

Delitto di Garlasco, Andrea Sempio torna a parlare: il legame con Marco Poggi

Nel corso dell’intervista, Sempio ha parlato anche dei suoi rapporti extra-familiari. Con Marco Poggi, fratello della vittima, mantiene ancora un legame di amicizia: “Marco è ancora un mio amico, ma adesso non ci stiamo vedendo per via della situazione”.

Sul fronte sentimentale, il 37enne ha raccontato di essere stato amato e di esserlo tutt’oggi, pur non avendo al momento una fidanzata, precisando di voler tutelare la privacy delle persone coinvolte. Un chiarimento è stato dedicato anche ai suoi diari, e in particolare alla frase diventata pubblica: “Ho fatto cose inimmaginabili”. Sempio ha spiegato che si trattava della reazione a una giornata di caos: “L’ho scritto al termine di una giornata in cui erano successe diverse cose, ma era proprio nel senso che era stata una giornata di caos. Che nei miei scritti ci possano essere dei momenti in cui io dico che ho fatto delle cose di cui mi pento, o mi do delle colpe, o mi vergogno di qualcosa, ok, quello sicuro. È un po’ come fare una seduta dallo psicologo con sé stessi”.

Infine, parlando di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara, Sempio ha riflettuto sulla fragilità della propria condizione: “Non penso direttamente a lui, ma il fatto che mettano in dubbio che lui possa essere innocente mi fa riflettere: se dovesse capitare a me, vista la mia situazione, di ritrovarmi io magari in galera da innocente“.