Lutto nel mondo del cinema: Angel Salazar è morto. L’attore, amatissimo per il ruolo di Chi-Chi in Scarface, aveva 68 anni ed è stato ritrovato privo di vita nel bagno della casa di un amico.

Angel Salazar è morto: addio all’attore di Scarface

Una notizia che nessuno si aspettava: Angel Salazar è morto. L’attore, 68 anni all’attivo, è stato trovato privo di vita nel bagno di un amico a Brooklyn. L’ultima esibizione dell’attore, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Chi-Chi nel film Scarface, è datata 4 agosto, presso il Silver Legacy Resort and Casino di Reno, Las Vegas.

Angel Salazar: le cause della morte

A rendere pubblica la triste notizia della morte di Angel Salazar è stata la famiglia. Al momento, non sono note le cause del decesso. L’attore di origini cubane soffriva da tempo di problemi cardiaci e fonti a lui vicine hanno rivelato che il suo stato di salute, specialmente negli ultimi mesi, era precario.

Angel Salazar: l’addio degli amici

Appena la notizia della morte di Angel Salazar ha iniziato a circolare, amici e colleghi gli hanno dedicato parole colme di stima e affetto. Tito Puente Jr., via X, ha scritto: “Riposa in pace Angel Salazar ‘Chi Chi’. Sei stato un attore straordinario e un buon amico, hermano. Da Scarface a Carlito’s Way, i tuoi personaggi e la tua comicità ci mancheranno per sempre“. Adam Hunter ha dichiarato: “RIP al mio amico Angel Salazar. Abbiamo lavorato insieme solo pochi mesi fa. Leggenda della comicità“.