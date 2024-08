Angelica Donati è incinta? Milly Carlucci nonna per la prima volta

Milly Carlucci diventa nonna per la prima volta: la figlia Angelica Donati è incinta.

Angelica Donati è incinta? E’ questa la domanda più gettonata dopo che sono comparse paparazzate che mostrano la ragazza mentre si accarezza il pancino in modo amorevole. Milly Carlucci potrebbe presto diventare nonna per la prima volta.

Angelica Donati è incinta: l’indiscrezione

Lo scorso 29 giugno, Angelica Donati ha sposato Fabio Borghese, uomo più grande di lei di ben 21 anni. Adesso, secondo il settimanale Diva e Donna, la ragazza potrebbe nascondere “un grande segreto“. Pare, infatti, che sia incinta, pronta a regalare il primo nipotino alla mamma Milly Carlucci.

Angelica Donati incinta: la mano sul pancino

Il settimanale Diva e Donna ha pizzicato Angelica Donati al mare, mentre si accarezza il pancino in modo amorevole. Negli scatti, la figlia di Milly appare serena, con un bellissimo sorriso stampato sul volto. Possibile che sia incinta? Al momento non ci sono conferme, ma gli indizi fanno pensare ad una gravidanza in corso.

Milly Carlucci nonna per la prima volta

Se Angelica fosse davvero incinta, Milly Carlucci diventerebbe nonna per la prima volta. Di certo, la conduttrice di Ballando con le Stelle ne sarebbe più che felice. Per la Donati si tratterebbe del primo figlio, mentre il marito Fabio ne ha già 3, Alessandro, Sofia e India, nati da una precedente relazione.