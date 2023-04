Una figura di spicco al vertice di una partecipata imporrante: Angelica Krystle Donati è nel cda di Terna ed è la figlia di Milly Carlucci. L’imprenditrice 37enne è nata negli Usa e vive da tempo fra Roma e Londra, Angelica è nata a Los Angeles nel 1986 ed oggi entra ufficialmente nel Cda di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell’energia elettrica.

Angelica Donati nel Cda di Terna

Il suo compito sarà collaborare all’interno dell’importante realtà con Giuseppina Di Foggia, la nuova amministratrice delegata e prima donna alla guida di una società a controllo statale. Angelica è la primogenita dell’imprenditore Angelo Donati e della nota conduttrice televisiva Rai Milly Carlucci. I suoi studi li ha condotti alla Marymount International School nel Regno Unito e presso la Sevenoaks School. La 37enne si è laureata in Management alla London School of economics e nel 2009 ha seguito i corso del master of Business Administration dell’Università di Oxford.

Gli studi e il ruolo nell’Ance giovani

Da tempo era anche nel Donati immobiliare Group, società della Donati Spa. Angelica è un’esperta nel settore delle costruzioni, “sui temi del proptech e dell’impatto della trasformazione digitale”. La donna è stata anche ad Ance Giovani, alla guida di oltre 1.800 giovani imprenditori del territorio nazionale dai 18 ai 40 anni. L’impenditrice è stata spesso ospite gradita da Giovanni Floris Di Martedì su La7.