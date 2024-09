Angelico presenta la nuova collezione autunno-inverno, mix perfetto tra innovazione e tradizione

Caldi piumini trapuntati, morbide maglie in lana pregiata e pantaloni dal taglio impeccabile: ecco qualche anticipazione sulle collezioni donna e uomo per la stagione fredda in arrivo creata dal brand Angelico.

Eleganza, linee pulite e tessuti di qualità sono gli ingredienti essenziali della nuova collezione autunno-inverno di Angelico, che per la stagione fredda ormai alle porte propone capi caldi e confortevoli che si distinguono per raffinatezza e stile senza tempo, da sempre tratti distintivi del brand biellese.

Anche per i mesi più freddi dell’anno, infatti, Angelico ha creato le nuove collezioni donna e uomo all’insegna della ricercatezza e dell’eleganza, valori che traspaiono dalla selezione di materie prime pregiate, dalla lavorazione sartoriale e dall’immancabile cura dei dettagli.

Pensati per lei e per lui, gli abiti proposti per l’autunno e per l’inverno sono un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, caratterizzati dall’intramontabile gusto classico che si sposa in modo impeccabile con la modernità delle nuove tendenze della moda.

Collezione Angelico autunno-inverno 2024-2025 per lei

La collezione donna per l’autunno-inverno 2024-2025 proposta dal marchio Angelico si compone di caldi piumini trapuntati, avvolgenti maglie in lana merinos e pantaloni dal taglio classico dalla vestibilità impeccabile.

Nella palette scelta da Angelico non mancano i colori moda considerati veri e propri must di stagione, come il marrone con sfumature cioccolato, il blu profondo e le tonalità più chiare come il panna e il grigio chiaro.

Il pantalone donna marrone realizzato con un tessuto elasticizzato, ad esempio, è ideale per le donne che desiderano sfoggiare un look elegante e raffinato, impreziosito da un risvolto cucito e reso ancora più originale dalla fantasia in stile Principe di Galles.

Anche il cardigan donna blu realizzato al 100% in lana merinos è un capo sofisticato che non dovrebbe mai mancare nel guardaroba femminile, pensato per tenere caldo nelle giornate più fredde senza rinunciare all’eleganza e ai dettagli particolari. La manica raglan, infatti, conferisce al cardigan un tocco di originalità rendendolo estremamente versatile, perfetto da indossare in una pluralità di occasioni formali e non.

Altrettanto versatile e funzionale, infine, è il piumino con cappuccio e chiusura con zip dal taglio lineare, che permette di affrontare con stile le giornate più fredde dell’anno. La sua struttura bi-tessuto assicura un distribuzione ottimale del calore, mentre la lunghezza media tiene caldo senza limitare i movimenti.

Collezione Angelico autunno-inverno 2024-2025 per lui

Nella collezione uomo per l’autunno-inverno 2024-2025 ritroviamo i valori che da sempre contraddistinguono il brand Angelico, attivo dal 1959 e diventato in poco tempo una realtà industriale rappresentativa del panorama tessile Biellese.

Il cappotto color cammello, caldo e morbido al tatto grazie al tessuto misto con lana e cashmere, è disegnato per l’uomo moderno che ama gli outfit di classe ma non rinuncia ai dettagli originali: il collo coreano e la pettorina rimovibile, infatti, donano funzionalità e stile.

Le maglie in lana proposte da Angelico, invece, si declinano in una lunga serie di varianti in base al colore e al taglio, spaziando dalla tonalità melanzana al marrone, dal blu scuro all’avio, dal grigio antracite al bianco.

Angelico propone maglie girocollo, dolcevita e scolli a V che si distinguono per una lavorazione artigianale, una lunga durabilità nel tempo e una morbidezza garantita dalla composizione in lana merinos extrafine al 100%.