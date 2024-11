Milly Carlucci rompe il silenzio sul ‘licenziamento’ di Angelo Madonia a Ballando con le Stelle, ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta.

Per la prima volta, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando la difficile decisione, presa insieme alla Rai, di escludere il maestro Madonia dal programma a causa di divergenze professionali.

“Noi prendiamo persone con grande notorietà in altri campi e li affidiamo ad un maestro o maestra. Il personaggio si aggrappa a loro per l’allenamento, per essere istruito e supportato psicologicamente perché tutti hanno paura di fare schifo, di mettere in gioco la propria carriera. Il maestro anche davanti la giuria difende l’allievo e non lo mette in mezzo alle sue cose personali, meno che mai davanti la giuria”.