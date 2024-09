Anna Delvey partecipa a Dancing With The Stars indossando il braccialetto ele...

Anna Delvey sarà una delle protagoniste di Dancing With The Stars edizione 2024. In passato si finse un'ereditiera milionaria.

Anna Delvey è tra i protagonisti della 33ª edizione di Dancing With The Stars. Conosciuta in realtà come Anna Sorokin, tra il 2013 e il 2017 ha finto di essere un’ereditiera milionaria, truffando numerose persone. Arrestata nel 2017 per frode, è stata incarcerata fino al 2021, quando è stata rilasciata per buona condotta.

Attualmente, Anna Delvey si trova agli arresti domiciliari e indossa un braccialetto elettronico che le impedisce di fuggire. Nonostante ciò, sarà proprio con il braccialetto che si esibirà sul palco di Dancing With The Stars. Netflix ha anche realizzato una serie su di lei, Inventing Anna.

Anna Delvey farà il suo debutto il prossimo 17 settembre, quando Dancing With The Stars tornerà in onda su ABC. Nel 2019, Anna Sorokin era stata condannata a dodici anni di carcere per frode, furto aggravato e altri sei capi d’imputazione. Tuttavia, nel 2022 è stata rilasciata per buona condotta.

Successivamente, Anna Delvey è stata arrestata nuovamente per essere rimasta negli Stati Uniti con il visto scaduto, finendo agli arresti domiciliari dall’ottobre 2022. Sicuramente un nome che farà molto discutere, vedremo se i telespettatori apprezzeranno (o dissentiranno) sul debutto a Dancing With The Stars di un personaggio così controverso.