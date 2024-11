Nuovo amore per Anna Tatangelo? Paparazzata con il presunto fidanzato

Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma: Anna Tatangelo ha voltato pagina. Il settimanale Chi ha paparazzato la cantante, per la prima volta in pubblico, insieme al suo nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni, tra baci e tenerezze.

Anna Tatangelo e i primi baci in pubblico con il presunto fidanzato

Anna Tatangelo è stata paparazzata alla Stazione Termini a Roma: Chi pubblica le immagini e le mette in copertina sul numero del 20 novembre.

“Pronti, partenza… Bacio! Non fanno neanche in tempo a prendere il treno insieme, Anna Tatangelo , 37 anni, e Giacomo Buttaroni, 29 anni, che si scambiano un tenero bacio e poi un altro e un altro ancora… Capita sul piazzale antistante la stazione Termini, a Roma, mentre raggiungono la banchina”, scrive il settimanale.

Nato a Roma il 25 febbraio 1994, Giacomo Buttaroni è da sempre appassionato di sport. Dopo aver giocato a calcio, ha scelto di intraprendere la carriera da allenatore e, attualmente, guida la squadra Juniores Nazionale del club Roma City.

Anna Tatangelo e l’indiscrezione sul presunto fidanzato

Prima di Buttaroni, Anna è stata legata a Mattia Narducci, Livio Cori e Gigi D’Alessio, da cui ha avuto suo figlio Andrea. Il settimanale Diva e Donna, il mese scorso, aveva paparazzato per la prima volta in pubblico la cantante in compagnia del giovane nuovo fidanzato Giacomo Buttaroni.