Paura per Anna Tatangelo durante un concerto a Giulianova, in provincia di Teramo. La cantante, a causa della puntura di una vespa, è stata costretta ad interrompe l’esibizione.

Anna Tatangelo, panico per la puntura di una vespa al concerto

Incidente spiacevole per Anna Tatangelo al concerto andato in scena presso Giulianova, cittadina di mare in provincia di Teramo. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si stava esibendo, quando è andata nel panico per colpa della puntura di una vespa. Ha subito interrotto l’esibizione e si è rifugiata nel backstage.

Anna Tatangelo fugge nel backstage

Anna Tatangelo è stata punta da una vespa mentre stava cantando una delle sue canzoni più famose, Essere una donna. Come si vede da alcuni filmati diventati virali sui social, l’artista ha avvertito il ‘morso’ dell’insetto e ha subito agitato il braccio sinistro. Ha provato a mandare avanti il concerto, facendo cantare i fan, ma alla fine è fuggita nel backstage.

Come sta Anna Tatangelo?

Arrivata dietro le quinte, Anna Tatangelo è stata subito medicata dai dottori presenti in loco. Anche tra il pubblico, un uomo e suo figlio sono stati punti da una vespa e hanno ricevuto lo stesso trattamento. Poco dopo, la cantante si è mostrata sui social con il ghiaccio sul braccio e ha esclamato:

“Stasera non ci siamo fatti mancare nulla, giusto? Puntura di vespa mentre si canta, ce l’abbiamo”.