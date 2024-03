Annamaria Bernardini de Pace difende Rocco Siffredi

Ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, Annamaria Bernardini de Pace ha difeso Rocco Siffredi dalle accuse di molestie da parte della giornalista Alisa Toaff.

L’avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace ha preso le difese di Rocco Siffredi, recentemente accusato di molestie da parte della giornalista Alisa Toaff. Ospite del programma radiofonico La Zanzara, la legale ha detto la sua, sottolineando che la presunta vittima, a suo dire, non ha fatto altro che lanciare ingiurie.

Annamaria Bernardini de Pace ha dichiarato:

“Ho sentito che Rocco si è lamentato del modo di condurre l’intervista e che son state scritte cose sulle quali non era d’accordo. Mi occupo di violenza sulle donne da anni e mi fanno pena le donne che subiscono veramente molestie, non sopporto invece il fatto che questa giornalista, sveglia, grande e donna ci sia rimasta male. A noi donne ci capitano cose simili ogni giorno e ci sappiamo difendere. Molestie? Io direi ingiurie . L’ingiuria non è reato”.

Annamaria Bernardini de Pace ha concluso esprimendo solidarietà a Rocco Siffredi:

“Se mi dicessero fatti una scorpacciata di c***i, mi sembrerebbe un augurio. Stare male per una frase simile mi sembra provocatorio. Attenti ai messaggi? Non ne posso più di questo politicamente corretto, mi ha rotto. Le donne minacciano come gli uomini? Assolutamente, non avete idea di quante donne fanno violenza sugli uomini, che non hanno coraggio di denunciarle per paura di fare la figura dei cretini. Siamo in pieno matriarcato? Secondo me sì”.