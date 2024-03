Sono ormai giorni che non si parla d’altro che del caso Rocco Siffredi e le accuse di molestie arrivate da parte di una giornalista. In queste ore, Siffredi ha deciso di condividere un importante messaggio sui suoi social. Scopriamone di più.

Dopo le polemiche e le accuse di cui si è parlato tanto ultimamente, Rocco Siffredi ha deciso di condividere delle parole direttamente in un video social. Qui si è rivolto ai fan ed ha parlato della giornalista.

Ragazzi, ho un messaggio importante da darvi, veramente importante. Se mi volete bene dovete fare quello che vi chiedo: smettetela di insultare la giornalista con la quale ho questa problematica, chiamiamola incomprensione. Vi chiedo di non insultarla, di non minacciarla e soprattutto di rispettare la sua natura, la sua persona.

Ha spiegato ai followers tramite una story.

E’ una donna, abbiamo avuto un problema, è un problema nostro che risolviamo. Vi chiedo veramente di cuore, se mi amate, se mi rispettate come so che fate, non insultatela, non mancatele di rispetto. E’ la cosa che vi chiedo veramente di più col cuore. Ok? Grazie”.